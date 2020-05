Elencos de séries e filmes se reúnem em vídeos ou lives na quarentena

Por conta da pandemia do novo coronavírus, diversos artistas tem feito lives ou postado vídeos nas redes sociais durante a quarentena. O momento acabou servindo de incentivo para atores do elenco de diversas séries e filmes fazerem o mesmo.

As reuniões englobam desde sucessos dos anos 1980 e 1990, como Michael J. Fox e Christopher Lloyd, da trilogia De Volta para o Futuro, o elenco de Os Goonies e uma reunião de Will Smith com seus colegas de Um Maluco no Pedaço, até produções mais recentes, sucesso no Brasil em canais pagos ou na Netflix, como The Office, La Casa de Papel e Grace e Frankie.

Entre as produções nacionais, destaca-se também o vídeo produzido pelos atores de Castelo Rá-Tim-Bum, em que juntaram vídeos incentivando cuidados com a saúde e a higiene em um tom de nostalgia.

Confira abaixo alguns dos principais encontros entre elencos de séries e filmes durante a quarentena:

Castelo Rá-Tim-Bum

Em um vídeo publicado por Marcelo Tas, que deu vida ao personagem Telekid, diversos nomes do elenco de Castelo Rá-Tim-Bum, como Sérgio Mamberti (Dr. Victor), Cássio Scapin (Nino) e Fredy Allan (Zequinha) dão recados incentivando o isolamento social. Assista:

Um Maluco no Pedaço

Will Smith reuniu parte do elenco da série Um Maluco no Pedaço, seu primeiro sucesso na TV, no 12º episódio de sua série Will From Home, exibida no Snapchat. Eles relembraram a época das gravações e até assistiram novamente a alguns trechos.

De Volta para o Futuro

Cerca de 35 anos depois da gravação do primeiro filme da trilogia De Volta para o Futuro, os protagonistas Michael J. Fox (Marty McFly) e Christopher Lloyd (Doutor Emmett Brown) se reenconraram em uma live organizada pelo ator Josh Gad.

La Casa de Papel

Alvaro Morte, um dos principais atores de La Casa de Papel, exibida no Brasil pela Netflix, em que interpreta Professor, mostrou uma chamada em vídeo feita com dezenas dos artistas que compõem o elenco da série.

The Office

O ator John Krasinski está à frente do canal SomeGoodNews, que apresenta vídeos com frequência nesta quarentena.

Ele aproveitou o fato de ter interpretado o personagem Jim Halpert em The Office, série que foi ao ar originalmente entre 2005 e 2013 para fazer vídeos ligados à série.

Em 11 de maio, para homenagear um casal que fez seu pedido de casamento em um posto de gasolina, assim como em uma série da série, John Krasinski reuniu parte do elenco de The Office em um vídeo bem-humorado. Assista:

Antes, ele também já havia chamado Steve Carroll para uma participação no canal no YouTube:

Harry Potter

Tom Felton, que interpretou um dos vilões dos filmes Harry Potter, Draco Malfoy, conversou com o ator Jason Isaacs, que viveu seu pai na saga, Lucius Malfoy, em 27 de março.

Os Goonies

Os protagonistas de Os Goonies, filme lançado em 1985 que é cultuado até hoje, se reuniram em uma live com intuito de arrecadar fundos que também contou com a presença do diretor Steven Spielberg e a cantora Cindy Lauper.

Grace e Frankie

Jane Fonda e Lily Tomlin, as protagonistas da série Grace e Frankie, exibida pela Netflix, se reuniram para fazer a leitura de roteiro de um episódio da próxima temporada da série, que ainda não havia ido ao ar, com o intuito de arrecadar fundos.

Diversos outros artistas do elenco se juntaram durante a leitura.

Lizzie McGuire

A atriz Hilary Duff e o elenco de Lizzie McGuire se reuniram para uma leitura de roteiro "retrô". Para tal, foi escolhido um episódio exibido originalmente em 2001. Recentemente, foi anunciada uma nova versão da série.

High School Musical

Parte do elenco dos filmes High School Musical se reuniu com o diretor Kenny Ortega para cantar a música We're All In This Together durante a pandemia do novo coronavírus. Assista abaixo:

Glee

Outra série musical que teve sua reunião durante a quarentena foi Glee, com nomes como Jenna Ushkowitz, Amber Riley e Kevin McHale.

Maze Runner

A atriz Kaya Scodelario compartilhou uma foto em que mostra o encontro virtual entre diversos de seus colegas da trilogia Maze Runner.

Community

Dez atores do elenco de Community, além de seu criador e produtor, Dan Harmon, participaram de uma conversa sobre a série durante a quarentena.

Mulher-Maravilha 1984

Na ocasião do aniversário do ator Pedro Pascal, em 2 de abril, parte do elenco do filme Mulher-Maravilha 1984 fez uma chamada de vídeo para uma "nova forma de celebrar" a festa. O momento foi compartilhado pela protagonista do longa, Gal Gadot.

Chuck

Os atores de Chuck, exibida originalmente entre 2007 e 2012, se reuniram para fazer a leitura do roteiro de um episódio da 3ª temporada da série.

​Brilhante Victória

O elenco da série Brilhante Victória, produzida originalmente pela Nickelodeon entre 2010 e 2013, reuniu nove personagens de seu elenco em uma transmissão nas redes sociais.

A série também ficou conhecida no Brasil por ter uma de suas temporadas exibida pela Netflix.

Pretty Little Liars

O criador e parte dos atores do elenco de Pretty Little Liars anunciaram uma reunião online para o próximo dia 15 de maio. Confira detalhes abaixo [em inglês]: