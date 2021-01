Dwayne Johnson conta histórias de sua juventude louca na série 'Young Rock'

Dwayne Johnson pode ser uma das celebridades mais bem-sucedidas e populares de Hollywood, mas diz que a vida é mais do que ser campeão de luta livre, jogador de futebol americano e ator.

Na nova série cômica Young Rock, que estreia na NBC em 16 de fevereiro, os fãs poderão conhecer histórias de sua juventude animada, mas complicada, enquanto ele crescia em vários lugares.

"Há muito mais que tenho que compartilhar com o mundo", diz o astro de Velozes e Furiosos no início do programa.

A premissa debochada de Young Rock é que Johnson está concorrendo a presidente dos Estados Unidos em 2032 e sendo entrevistado a respeito de sua vida. O ator e produtor flertou publicamente muitas vezes com a ideia de disputar a Casa Branca, a mais recente em 2019, quando disse que não era a hora certa.

Johnson, de 48 anos, é vivido no seriado por três atores de 10, 15 e 18 anos em instantâneos que começam com ele crescendo no Havaí como filho do lutador Rocky Johnson e interagindo com personagens extraordinários, como Junkyard Dog e Andre the Giant.

Depois de morar em 13 Estados com meros 13 anos de idade, a série mostra o que Johnson descreve como "os anos em que eu era o astro de ser preso o tempo todo".

"Aos 18 anos, lembro que estava muito determinado a fazer algo de mim mesmo. Aquilo era muito importante para mim."

Hoje, ele é um dos atores mais bem pagos de Hollywood e tem 214 milhões de seguidores no Instagram.