Drake Bell, de 'Drake e Josh', é preso por crime contra menor de idade nos EUA

Drake Bell, 34, ator conhecido por ser um dos protagonistas do seriado Drake e Josh, exibido pela Nickelodeon nos anos 2000, foi indiciado por denúncias de colocar crianças em risco e disseminação de material nocivo a crianças em Cleveland, nos Estados Unidos. Ele se declara inocente das acusações. Após decisão da corte do condado de Cuyahoga na quinta-feira, 3, ele foi liberado após pagar US$ 2,5 mil de fiança e concordar em não ter mais contato com a suposta vítima.

De acordo com os promotores do caso, o fato teria ocorrido em 1º de dezembro de 2017, quando Bell fez um show no Odeon Concert Club, na cidade de Cleveland. Após um tuíte sobre a apresentação, ele teve uma conversa com uma garota de 15 anos, por vezes, com conteúdo de natureza sexual. Ele também teria enviado mensagens inapropriadas a ela pelas redes sociais nos meses anteriores.

Tyler Sinclair, porta-voz do escritório da acusação, não explicou o motivo de apenas agora Drake ter sido indiciado. Em um breve comunicado na sexta-feira, Ian Friedman, advogado que representa o ator, se recusou a responder perguntas específicas de jornalistas e afirmou apenas que "Todos os fatos serão revelados na corte".

A sentença pode variar de seis a 18 meses de prisão, com multa de US$ 5 mil. Uma segunda acusação, uma contravenção, pode ser punida com até 180 dias na prisão e multa de até US$ 1 mil. Um vídeo do pré-julgamento de Drake Bell está marcado para 23 de junho.

*Com informações do The New York Times