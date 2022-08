Documentário sobre Sidney Poitier chega em setembro à Apple TV+; veja o trailer

O ator Sidney Poitier, que morreu 6 de janeiro aos 94 anos, será tema de documentário ralizado pela produtora de Oprah Winfrey, que estreará na Apple TV+ em 23 de setembro. Com direção de Reginald Hudlin, O Legado de Sidney Poitier teve primeiro trailer divulgado nesta terça-feira, 16.

O legado do lendário Sidney Poitier será lembrado por meio de entrevistas e depoimentos de Denzel Washington, Halle Berry, Robert Redford, Lenny Kravitz, Barbra Streisand, Spike Lee, entre muitos outros astros e estrelas.

Sidney Poitier foi o primeiro negro a ganhar o Oscar de melhor ator por sua atuação em Uma Voz nas Sombras (1963). No calor da batalha pelos direitos civis dos anos 1960, Poitier já estava lá, na frente antirracista, com filmes como Adivinhe quem Vem Para Jantar e Ao Mestre com Carinho, ambos de 1967. Sua figura imponente (quase 1,90m de altura) era modulada por uma postura quase doce, como a sugerir um meio termo entre a radicalidade de um Malcolm X e a não-violência de um Martin Luther King.