Documentário 'AmarElo', com bastidores do show de Emicida no Municipal de SP, ganha trailer

Com a estreia marcada para o dia 8 de dezembro, na Netflix, o documentário AmarElo - É Tudo Pra Ontem, sobre o cantor e compositor Emicida, teve seu trailer divulgado nesta terça, 17. Dirigido por Fred Ouro Preto, filme traz cenas de bastidores do show que o rapper fez no Theatro Municipal de São Paulo, em 2019.

Produção traz entrevistas exclusivas com figuras de destaque da cultura nacional, como Fernanda Montenegro, Zeca Pagodinho e Pabllo Vittar. A intenção é contar como fo a produção do projeto de estúdio AmarElo, mas, ao mesmo tempo, destacar a história da cultura negra brasileira nos últimos 100 anos. Para isso, busca estabelecer um elo entre três momentos relevantes da história: a Semana de Arte Moderna de 1922; o ato de fundação do Movimento Negro Unificado (MNU), em 1978, pela valorização da cultura e de direitos do povo negro; e o emblemático espetáculo de estreia de AmarElo, que ocorreu no mês da consciência negra, novembro, em 2019.

Leia Também Documentário sobre Emicida chega à Netflix em dezembro de 2020

Em entrevista ao Estadão em 2019, antes do show, Emicida comentou que “a coisa mais louca é que fizemos uma visita técnica no Municipal e eu comentei com uma amiga: ‘po, imaginei que o Municipal fosse maior’. Mas o Theatro é do mesmo tamanho, quem cresceu foi ‘nóiz’’, disse, usando uma palavra, assim, com “i” e com “z”, que acabou virando um de seus mantras.