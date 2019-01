Divulgado trailer da última temporada de 'Game of Thrones', que estreia em 14 de abril

A série Game of Thrones, uma das produções mais bem-sucedidas da história da televisão, estreará sua oitava e última temporada no próximo dia 14 de abril. Fãs podem conferir o primeiro trailer, divulgado nesta segunda, 14.

A emissora HBO revelou neste domingo, 13, a data de estreia por meio de um curto vídeo postado na conta oficial da série no Twitter, no qual aparecem Jon Snow (Kit Harington), Sansa Stark (Sophie Turner) e Arya Stark (Maisie Williams) caminhando por um escuro corredor.

Nos últimos segundos do vídeo, que dura um minuto e meio, aparece no corredor um vento gélido aproximando-se deles, uma referência ao esperado confronto com os White Walkers.

A temporada final de Game of Thrones terá seis capítulos que servirão para concluir a ambiciosa e popular adaptação televisiva dos romances de George R.R. Martin.

Emilia Clarke, Kit Harington, Lena Headey e Peter Dinklage são alguns dos protagonistas dessa série que transmitiu o último capítulo da sua sétima temporada em 27 de agosto de 2017.

Com os nove reconhecimentos que obteve em 2018 na 70ª edição do Emmy, Game of Thrones ampliou para 47 estatuetas seu recorde absoluto nestes prêmios nos quais é a produção mais premiada da história.