Disney+: O que (ainda) não encontramos no catálogo da plataforma

Os problemas de instabilidade não foram as únicas reclamações dos novos assinantes da Disney+. A ausência de alguns títulos foi notada pelo público na nova plataforma, que estreou no Brasil no dia 17 de novembro.

Entre as séries, As Visões da Raven e Lizzie McGuire ainda não estão disponíveis. Em outros casos, algumas produções não entraram no catálogo por conta dos direitos, como é o caso da animação X-Men: Evolution, ligada à Warner Bros.

Do Universo Marvel, os dois filmes de Homem-Aranha, (Homem-Aranha: De Volta ao Lar e Homem-Aranha: Longe de Casa) estrelados por Tom Holland, não entraram porque foram produzidos em parceria com a Sony Pictures. O Incrível Hulk (2008) também não está no catálogo, porque os direitos pertencem à Universal.

A pandemia também impôs um outro ritmo na produção da dublagem, que impediu a chegada de outros filmes e séries. Alguns personagens vão ganhar novas dublagens, porque o antigo estúdio não possui direitos originais. Só então chegarão na Disney+.

Um impasse com legendas também chegou às redes sociais. O musical Hamilton (2015) virou assunto no Twitter porque a audiência brasileira encontrou legendas apenas em inglês. Na ocasião, o ator e criador do musical, o Lin-Manuel Miranda, se pronunciou após ser questionado pelo público. "Lamento que não tenham ficado prontos a tempo, me sinto péssimo. Mas estamos trabalhando nisso! Thank you!", escreveu no Twitter.

Sim! Estamos trabalhando com legendas em português e espanhol (e outros idiomas). Lamento que não tenham ficado prontos a tempo, me sinto péssimo. Mas estamos trabalhando nisso! Thank you! https://t.co/hgAP3wvGHk — Lin-Manuel Miranda (@Lin_Manuel) November 18, 2020

O musical é uma versão gravada do espetáculo teatral que conta a história de Alexander Hamilton, o primeiro secretário do Tesouro dos EUA, com referências do hip-hop e com elenco multirracial. A montagem levou 11 Tony Awards e um Pulitzer.

Segundo apuração, não há previsão para que o catálogo brasileiro fique igualado ao norte-americano. Contudo, a Disney+ faz atualizações de conteúdo às sextas-feiras.

Seriados não confirmados no catálogo (em atualização)

As Visões da Raven (2003-2007)

Lizzie McGuire (2001-2004)

Cory na Casa Branca (2007-2008)

A Pequena Sereia: A Série (1992-1994)

Planeta do Tesouro (2002)

Timão e Pumba (1995-1999)

Homem-Aranha: Série Animada (1994-1998)

X-Men: Série Animada (1992-1997) - incompleto

DuckTales: Os Caçadores de Aventura (1987-1990) - incompleto

Música, Maestro! (1946)

Hora do Recreio (1997-2001)

Hora do Recreio: O Filme (2001)

Hora do Recreio: Novas Aventuras na 5ª Série (2003)

Os Simpsons - incompleta

Agents of Shield (2012-2020) - incompleto

High School Musical: A Série: O Musical - incompleto