'Dirigir o Pernalonga é como trabalhar com Charles Chaplin', diz produtor atual do personagem

Um dos mais carismáticos personagens infantis de todos os tempos, o Pernalonga está completando 80 anos. Para celebrar a data, os canais Boomerang e Cartoon Network estão exibindo uma programação especial voltada para o coelho (ou seria lebre?).

Os episódios clássicos e mais recentes dos Looney Tunes estão em exibição no Boomerang, de segunda a sexta-feira, às 18h. Já o Cartoon Network terá uma hora de aventuras selecionadas do Pernalonga na sexta-feira, 24, e na segunda-feira, 27. O filme Space Jam: O Jogo do Século, que mistura cenas em animação e gravadas com atores reais, com o personagem contracenando com o ex-jogador de basquete Michael Jordan, será transmitido pelo canal na sexta-feira, 24, às 21h, e no sábado, 25, às 13h.

Além disso, uma websérie com episódios inéditos e curtos, de 30 segundos a 6 minutos, inspirados nos filmes clássicos dos anos 1930 aos anos 1950, foi lançada recentemente no serviço de streaming HBO Max. Looney Tunes Cartoons resgata não apenas o Pernalonga, mas diversos personagens clássicos de sua turma, sob a direção do animador e roteirista Pete Browngardt.

“O Pernalonga é o padrão-ouro dos personagens de desenho animado na história do cinema. Ele transcende épocas, fala diretamente para culturas por todo o mundo”, afirma Browngardt em entrevista ao Estadão. “Ele defende os mais fracos dos mais fortes, faz suas retaliações apenas quando é provocado, sempre tem algo esperto para dizer, luta pelo que é certo”, enumera o produtor da série. “Você pode assisti-lo em qualquer época ou idade e ele ainda será engraçado.”

Browngardt acredita que essas características fazem do Pernalonga um personagem universal, mas admite que ele nem sempre foi esse sujeito tão idealista. “Ele definitivamente evoluiu ao longo do tempo. Ele era muito mais irritável antes, mas foi se tornando esse personagem calmo e impassível, o ‘cara mais esperto da sala’, sempre do lado do que é certo”, explica o diretor.

Apesar de estar fazendo uma nova encarnação dos personagens clássicos de Looney Tunes, Browngardt rejeita a ideia de modernizá-los ou transportá-los para as gerações mais novas. “Em nenhum momento nós falamos ‘Vamos fazer um Pernalonga moderno’. Fizemos piadas em um estilo muito próximo dos originais. Nós pegamos certos aspectos de diferentes versões do personagem em várias épocas, o Eric Bauza trouxe elementos tradicionais de sua voz, e nós tentamos ao máximo honrar sua personalidade e ter certeza de que ele fosse o mais fiel possível à essência do que é o Pernalonga.”

Apesar da fidelidade às animações tradicionais, a série nova suprimiu um item que aparecia com frequência nos antigos filmes do Pernalonga: armas de fogo. Era comum ver o personagem fugindo do caçador Hortelino empunhando uma espingarda ou um rifle. Esse tipo de cena não será visto na nova roupagem. “Fizemos muitos testes com crianças e pais assistindo, e percebemos que eles não ficavam confortáveis com a presença de armas de fogo nos desenhos.” No entanto, apresentar um Hortelino desarmado não é novidade para os Looney Tunes. “Ele nem sempre foi um caçador. Os personagens eram pensados mais como atores, interpretando diversos papéis nos filmes clássicos”, explica o diretor.

As principais inspirações de Browngardt para repensar o Pernalonga e levar adiante seu legado de oito décadas são os diretores que o formataram nos anos 1930 e 1940, especialmente Tex Avery e Bob Clampett, que ele considera inovadores para a animação. “Nós tentamos imaginar o que eles fariam se pudessem continuar fazendo esses curtas”, conta o animador. “Esses personagens existem desde antes de eu nascer. Dirigi-los é como trabalhar com Charles Chaplin, Marlon Brando.”

Mas uma dúvida ainda paira sobre o Pernalonga. Seria macho ou fêmea? Um coelho ou uma lebre? Pete Browngardt arremata: “Ele é um personagem de desenho animado. É isso que ele é”.

Frases antológicas do Pernalonga

“O que é que há, velhinho?”

O Coelho Selvagem, 1940

“Vamos fazer uma pausa para eu pensar em algo mais maquiavélico”

Super-Rabbit, 1943

“Eu já te vi antes. Eu nunca esqueço um rosto. Mas no seu caso, eu vou abrir uma exceção”

Hurdy-Gurdy Hare, 1950

“Eu vou sentir medo mais tarde. Agora eu estou muito furioso”

Lumber Jack-Rabbit, 1954

“Bem, o que você esperava de uma ópera? Um final feliz?”

Vai de Ópera, Velhinho?, 1957

“Bem, é o que dizem, não leve a vida tão a sério, você não vai sair dela vivo”

Rabbit's Feat, 1960

“Shhhh! Estou prestes a desafiar você”

Looney Tunes: Back in Action, 2003