Dicas do Merten: Volta ao mundo em 19 títulos

É a grande novidade da semana. A Imovision está iniciando uma parceria com a Globoplay, que colocou em sua plataforma digital os filmes da distribuidora.

São 19 títulos, incluindo o melhor filme do iraniano Jafar Panahi desde que foi impedido pelas autoridades de deixar o país. A parceria já está valendo para quem quiser ver A Economia do Amor, A Festa de Despedida, Alabama Monroe, A Religiosa, As Montanhas Se Separam, A Sorte Em Suas Mãos, Attila Marcel, Augustine, Capital Humano, De Longe Te Observo, Desajustados, Estados Unidos Pelo Amor, Garota Sombria Caminha Pela Noite, Instinto Materno, Bem Amadas, Os Anarquistas, Retorno a Ítaca, Táxi Teerã, Terra Estranha. A seleção tem suas pérolas – vamos a elas, lembrando que a plataforma oferece alguns dias de testagem grátis.

A Sorte em Suas Mãos

O argentino Daniel Burman dirige o compositor uruguaio Jorge Drexler em sua estreia como ator. Pai de dois filhos, Drexler amarga a separação. O jogo vira escape e é na mesa do pôquer que ele conhece uma mulher também traumatizada pela separação recente. O jogo do amor?

Alabama Monroe

Um casal meio alternativo, a tatuadora e o tocador de banjo. Ele é ateu, graças a Deus. Ela tem a tatuagem da cruz no pescoço. Têm uma filha, e a menina, aos 6 anos, mostra ter uma doença grave. O amor resistirá? O longa do belga Felix Van Groeningen foi indicado para o Oscar. Não levou – perdeu para A Grande Beleza, do italiano Paolo Sorrentino –, mas tem qualidades.

A Religiosa

A versão de Guillaume Nicloux, de 2013, não a clássica de Jacques Rivette, nos anos 1960. Pauline Etienne substitui a jovem Anna Karina como Suzanne Simonin, forçada à vida religiosa pela família. A ausência de vocação gera revolta, ela passa por vários tormentos físicos, incluindo a violência sexual no convento. Baseado na obra de Diderot, com Isabelle Huppert impecável como a madre abusiva.

Retorno a Ítaca

O diretor francês Laurent Cantet e o escritor cubano Leonardo Padura concentram num terraço de Havana um grupo de personagens representativos da diáspora cubana. Os que permaneceram, os que saíram e voltaram. Histórias de amor – a Cuba.

Táxi Teerã

Jafar Panahi conseguiu colocar o Irã dentro de um táxi, no qual ele próprio é o motorista. Seus encontros com “passageiros” revelam diferentes segmentos da sociedade do país.