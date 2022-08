Dia Mundial do Cachorro: 10 filmes com o melhor amigo de todos

Todo dia é dia de curtir seu cãozinho companheiro, mas 26 de agosto ficou estabelecido como o Dia Mundial do Cachorro. Data foi criada em 2004 com a intenção de fazer com que as pessoas pensem mais sobre os direitos dos animais e, com isso, partam para adotar um cão.

Pensando na data, selecionamos dez filmes que mostram como a relação dos chacorros com os humanos pode ser emocionante de divertida.

Dog - A Aventura de uma vida - Prime Video

Precisando de um emprego, o ex-soldado Jackson Briggs (Channing Tatum) recebe a notícia inesperada de que um antigo colega do exército, o treinador de cachorros Riley, morreu. Agora, ele ganha a missão de levar Lulu, um pastor-belga, ao funeral e a tempo do enterro. Ao longo do caminho, Briggs e Lulu vão enlouquecer um ao outro, quebrar várias regras e tentar aprender a baixar a guarda para conseguir conviver em harmonia.

Uma Dupla Quase Perfeita - Disney+

Um jovem Tom Hanks vive um detetive, Scott Turner, que preza por manter sua vida extremamente organizadinha. Agora, imagine esse rapaz precisando ter como parceiro um cachorro babão e folgado. Hooch não tem limites e acaba com o sossego de Turner, e com tudo que estiver atrapalhando sua passagem.

Meu Amigo Enzo - Star+

Um cachorro muito inteligente passa os dias filosofando e aprendendo o que é ser humano a partir das observações que faz sobre a vida de seu dono, o piloto Denny Swift.

Victoria e Mistério - Netflix

Após a morte da mãe, uma garota e seu pai se mudam para o interior, onde um companheiro especial a ajuda a reencontrar a alegria de viver. Pensando ter encontrado um novo cachorrinho, Victoria, na verdade, faz amizade com um filhote de lobo.

Dezessete - Netflix

Um rapaz de 17 anos foge da detenção juvenil para encontrar seu cachorro de apoio emocional, que foi adotado, e embarca em uma jornada que o reconecta com o irmão mais velho e a avó.

Resgate Abaixo de Zero - Disney+

Protagonizado por Paul Walker, filme mostra três membros de uma expedição científica na Antártida que precisam deixar seus queridos cães de trenó para trás após um acidente devastador e condições meteorológicas nada boas. Sozinhos, os cães lutam para sobreviver ao duro inverno antártico.

Amor e Monstros - Netflix

Sete anos após sobreviver ao apocalipse dos monstros, o azarado Joel Dawson decide se arriscar e abandona o seu bunker para se reencontrar com a sua ex-namorada da escola, Aimée.

Lembranças de Outra Vida - Prime Video

Um homem obcecado por trabalho morre em um acidente e volta à vida no corpo de um cachorro. Relembrando quem era na vida passada, ele volta para sua mulher e filho para protegê-los do homem que causou o acidente.

Meu Melhor Amigo - Disney+

Abandonada pela mãe, Opa, uma menina de dez anos de idade vai morar com o pai, que é pastor em uma pequena cidade da Flórida. Solitária, ela encontra companheirismo em um adorável cachorrinho chamado Winn-Dixie.

Babe - O Porquinho Atrapalhado - Netflix

O Sr. Hoggett é um fazendeiro que foi premiado com um leitãozinho, o Babe. Levado para casa, o porquinho é acolhido como filho Fly, uma atenciosa border collie. Acreditando também ser um cachorro, Babe começa a mostrar habilidades como pastor de ovelhas, com os animais seguindo suas ordens.