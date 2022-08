Dia dos Solteiros: 5 filmes para ver a sós ou em boa companhia

As datas festivas são sempre momento de procurar aproveitá-las da melhor forma possível. Nesta segunda, 15 de agosto, é o Dia dos Solteiros. Selecionamos cinco filmes que para conferir a sós ou com uma boa companhia ao seu lado.

Tem comédia, como Se Beber, Não Case!, outro para pensar um pouco mais na vida, que Comer, Rezar, Amar, ou ainda o nacional também divertido, o Vale-night. Independentemente do sentido da data, o importante é aproveitar da melhor forma. Confira!

Comer, Rezar, Amar - Netflix

Dirigido por Ryan Murphy o filme contra a trajetória de Liz Gilbert (Julia Roberts) em busca do que é importante na vida. Recém-divorciada, Liz passara por um momento de mudança em sua vida, e está confusa sobre o que precisa fazer. É aí que decide partir em uma viagem de autoconhecimento e descobertas, passando pela Itália, Índia e Bali.

Se Beber, Não Case! - HBO Max

Comédia mostra as aventuras vividas pelos amigos Phil (Bradley Cooper), Stu (Ed Helms) e Alan (Zach Galifianakis), que viajam a Vegas para a despedida de solteiro de Doug (Justin Bartha), que desaparece após uma noitada de bebedeira da qual eles não se lembram nada.

Vale Night - Star+

Comédia dirigida por Luís Pinheiro mostra um dia na via de um rapaz que só pensa em se divertir, mas a vida vai exigir um bocadinho a mais dele. A divertida história mostra o dia em que Vini (Pedro Ottoni) precisa cuidar do filho um dia inteiro, pois a mãe da criança Daiana (Gabriela Dias), está muito cansada por ter de lidar com as inúmeras responsabilidades da maternidade. A garota arrisca deixar a criança com o pai, que aceita na marra mas quer também aproveitar seu dia. O rapaz vai com o filho encontrar seus amigos e em determinado momento se dá conta que a criança sumiu. Será uma noite e tanto para todos.

Três Solteirões e um Bebê - Disney+

Peter (Tom Selleck), Michael (Steve Guttenberg) e Jack (Ted Danson) são três amigos solteirões e bem-sucedidos que dividem um apartamento. Certo dia, um bebê é deixado na porta deles, com um bilhete da mãe dizendo não ter condições de cuidar. Como Jack, que é ator, está viajando a trabalho, os outros dois vão se desdobrar em cuidar da pequena, se desdobrando em aprender a trocar fralda, dar mamadeira e fazê-la parar de chorar.

Sexy and the City - O Filme - HBO Max

Filme segue as quatro amigas da conhecida série de TV. Aqui, quatro anos após as diversas aventuras dessas melhores amigas, Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) está em um relacionamento sério com seu namorado, Big (Chris North). Nesse passar de tempo, Samantha (Kim Cattrall) sobreviveu a um câncer e está em um relacionamento monogâmico. Charlotte (Kristin Davis) e seu marido moram na Park Avenue. E Miranda(Cynthia Nixon), no Brooklyn, sob a pressão da vida familiar.