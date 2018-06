Despreocupada, rainha Elizabeth menciona própria morte em novo documentário

Usando um vestido floral e sem chapéu, a rainha Elizabeth passeia pelo jardim do Palácio de Buckingham sob à luz do sol com um conhecido de longa data, fazendo piadas e até mencionando a perspectiva de sua própria morte em um tom despreocupado.

A cena, filmada no último verão para um documentário que será exibido no Reino Unido na próxima semana, oferece um raro vislumbre informal da monarca de 91 anos, que revelou muito pouco sobre sua vida privada durante seu reinado de 66 anos.

Ela é vista caminhando e conversando com David Attenborough, também de 91 anos, um muito conhecido naturalista e apresentador de séries como Planet Earth e Blue Planet.

A dupla discute um projeto de conservação para criar uma rede de florestas nativas por todos os 53 países da Commonwealth —assunto do novo documentário— e pondera como podem haver muitas novas árvores no jardim do Palácio de Buckingham em 50 anos.

“Pode facilmente ser, sim”, diz a rainha. Então, após uma pausa, ela acrescenta com um sorriso: “Eu não estarei aqui, entretanto”.

O documentário, The Queen’s Green Planet, dirigido por Jane Treays, será transmitido pela ITV na segunda-feira.

O filme também conta com a participação de outros membros da família real, assim como da atriz e ativista Angelina Jolie, que integra o projeto ambientalista e que aparece descrevendo a rainha como uma “senhora adorável”.