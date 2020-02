Depp agita segunda de carnaval como Jack Sparrow

Johnny Depp já era um ator cult, principalmente por seus papéis em filmes de Tim Burton – Edward Mãos de Tesoura, Ed Wood, etc. São filmes estimados por crítica e público, mas nenhum deles estourou na bilheteria. Depp virou astro recordista de bilheteria como o pirata Jack Sparrow da série Piratas do Caribe. 0 2, O Baú da Morte, é a atração da Sessão da Tarde desta segunda, 24, na Globo. Passa às 15h11.

Rememorando – em 2003, Gore Verbinski fez o 1, A Maldição do Pérola Negra, que é o nome do navio de Jack Sparrow, sequestrado por seu inimigo, também pirata, Barbossa, que com ele ataca Port Royal, levando a filha do governador. Barbossa espera derramar o sangue da jovem para reverter a maldição que transformou sua tripulação em esqueletos e monstros. Da trama, participam Geoffrey Rush e, como dupla romântica, Orlando Bloom e Keira Knightley.

Três anos depois, e após o estouro do primeiro filme, Verbinski, de novo na direção, atacou de O Baú da Morte. Will e Elizabeth, Bloom e Keira, estão de casamento marcado e Jack Sparrow/Depp, amigo do casal, será o padrinho. Tudo acertado, a confusão instala-se quando surge Bill Nighy como capitão de um navio fantasma, cobrando velha dívida de Sparrow. Para saldá-la, o pirata favorito do grande público precisa recuperar o baú da morte. E recomeça a aventura. Sucesso nos anos 1930, 40 e 50, os filmes de piratas viraram fracassos monumentais. Até Roman Polanski naufragou quando fez Piratas, de 1986, o maior fracasso de sua carreira.

Tudo mudou com a fórmula ação + humor + efeitos de Piratas do Caribe. Nunca houve um pirata mais pedante que Depp. Ele passa pelo filme fazendo caras e bocas, debochando de si mesmo. Era uma atuação de risco, mas deu supercerto. O público adorou e vieram Piratas 3 (No Fim do Mundo), 4 (Navegando em Águas Misteriosas) e 5 (A Vingança de Salazar, em que Javier Bardem rouba a cena).

Um novo filme – o 6 – está em produção, mas Depp não está na trama, e os fãs, revoltados, prometem boicotar a produção. É verdade que Depp se envolveu numa polêmica com a ex-mulher, Amber Heard, que o acusou de violência. Mas no começo de fevereiro vazou um áudio de 2015 que prova agressão de Amber contra seu então marido.

Em novo momento, Depp estrela Minamata, como o fotógrafo W. Eugene Smith, que provocou um caso internacional ao documentar, em imagens, as deformidades físicas provocadas pela contaminação das águas de uma baía no Japão com mercúrio despejado por uma grande empresa.

O filme estreou na Berlinale no fim de semana, onde Depp teve uma recepção de mega-astro. Sua passagem pelo tapete vermelho provocou um tumulto como raras vezes se viu em Berlim, em anos recentes.