Deborah Kerr e Cary Grant vivem linda história de amor no filme 'Tarde Demais para Esquecer'

Um dos filmes mais românticos do cinema, Tarde Demais para Esquecer (An Affair to Remember), de 1957, tem direção de Leo McCarey e traz no elenco Deborah Kerr, Cary Grant, Richard Denning, Cathleen Nesbitt, Neva Patterson. Obra será exibida nesta quarta, 17, às 22h, no Telecine Cult.

Grant e Deborah conhecem-se em cruzeiro num transatlântico. Envolvem-se e marcam encontro para dali a um tempo, no alto do Empire State, quando ainda era o prédio mais alto do mundo. Ela não aparece, por quê? Os críticos falam muito nos geniais melodramas de Douglas Sirk, mas esse não é nem um pouco inferior. Como estilo, beira a perfeição.