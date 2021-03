'Dani-se', programa de Dani Calabresa, estreia no GNT

Dani Calabresa está em um momento especial de sua vida pessoal e profissional. Para começar, acaba de aceitar o pedido de casamento feito pelo namorado Richard Neuman, durante viagem pela Disney. Sem conter a felicidade, comemorou em suas redes sociais, mostrando anel de noivado. E nesta sexta-feira, 5, a humorista estreia seu programa Dani-se, às 22h30, no GNT, com direção de Lilian Amarante.

Na atração, Dani não estará sozinha e contará com a presença de Pedroca Monteiro. “O Dani-se me espreme num liquidificador e desse suco sai esquete, improviso, stand-up, imitações, dublagem, me desdobro com muita alegria como atriz, apresentadora, roteirista, e realizo o sonho de contracenar com várias pessoas talentosas que eu admiro como o Rafael Infante, Fernanda Gentil, Edu Sterblitch, Ingrid Guimarães, Fabio Porchat, etc.”, afirma.

Dani informa que o programa foi gravado nos estúdios da Globo, seguindo todos os protocolos necessários para a segurança de todos por causa da pandemia. “Conseguimos gravar com distanciamento, com separações de acrílico no cenário, muito álcool em gel, mas também muita alegria. Conseguimos nos divertir de verdade, mesmo com toda a preocupação que este momento de pandemia exige”, explica.

A atração, segundo a humorista, chega para ser uma nova opção para divertir o público e terá quadros variados. “Além de muito humor, vai ter esquete, imitação, convidados, vai ser um momento para o público dar um ‘dani-se’ pros problemas da vida e conseguir descontrair. Não tinha o ‘Noronhe-se’? Agora temos o Dani-se!”, se diverte a apresentadora.

Com sua irreverência peculiar somada ao humor de Pedroca Monteiro, a atração tem como ponto de partida, em cada um dos dez episódios, uma apresentação do Paulo Stand-Up. Este será o momento em que a dupla vai levar o público a uma reflexão e ao questionamento sobre o que aflige as pessoas no dia a dia. Vão estar em pauta assuntos como esses: Por que temos de ser sempre originais? ou Por que temos que ter opinião sobre tudo?

Com convidados diferentes a cada noite, que são recebidos no Mesa de Leitura, a dupla propõe uma conversa para realizar uma troca de vivências, o que possibilita chegar ao momento de um desafio para um esquete, com imitações que vão ilustrar o tema em questão. Tem ainda o Palco Camarim, com os dois se preparando para o momento de improviso. E, no Palco Central, a dupla vive personagens e, muitas vezes, dialoga e se conecta diretamente com o público.

“Estar no palco com Dani Calabresa é o melhor presente que eu poderia ganhar em 2021”, afirma Pedroca, que revela ter se divertido muito durante as gravações. “Rimos de chorar, falamos sobre nossas vidas, expusemos alguns podres nossos e nos emocionamos também”, afirma. O Dani-se, para ele, chegou em um momento perfeito. “Há algum tempo eu venho buscando minha identidade no humor e fazendo trabalhos mais autorais na internet e essa parceria com a Dani chegou como um sinal de que estou indo num bom caminho”, revela o ator.