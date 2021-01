Curiosidades que você não conhecia sobre Fausto Silva

O apresentador de TV Fausto Silva, popularmente conhecido como Faustão, deve encerrar seu contrato com a Globo em dezembro de 2021, após mais de três décadas no ar pela emissora.

Para relembrar um pouco da trajetória de um dos principais nomes da TV brasileira, o Estadão mostra algumas das curiosidades sobre Fausto Silva.

Leia Também Fausto Silva deve encerrar contrato com a Globo em dezembro

Repórter esportivo

Antes de se tornar uma presença garantida na TV nas tardes de domingo, Fausto Silva foi repórter esportivo, tendo atuado por dez anos no Estadão. Antes, chegou a trabalhar por 14 anos em rádio.

Apreciador de arte

Embora tenha se consagrado como um apresentador popular no Domingão do Faustão, Fausto Silva sempre teve gostos refinados e tentou transmitir suas preferências aos seus espectadores. Uma de suas grandes paixões é a arte, que ele tentou em algumas ocasiões apresentar ao público por meio dos telões em seu programa.

Na moda

O figurino de Fausto Silva costuma provocar reações acaloradas nas tardes de domingo. No entanto, ele é um dos poucos apresentadores de TV que não contam com um figurino da emissora para trabalhar. Ele escolhe suas próprias peças, muitas delas importadas.

Ouvido musical

O Domingão do Faustão se consolidou como um dos principais palcos para a música brasileira e até abriu as cortinas para dezenas de atrações internacionais. No entanto, Faustão já reconheceu em uma entrevista de 2012 concedida ao Estadão que os artistas que ele apresenta em seu programa não são os que ele mais gosta de ouvir: "Meu gosto musical não é o que apresento. Eu faço programas para eles (público), não faço para mim".

Dominical

Apesar de ter feito boa parte de sua carreira em um programa dominical, Fausto Silva admitiu, nessa mesma entrevista, que mesmo quando não está trabalhando nunca assiste TV aos domingos: "A TV é chata no domingo, é para quem não tem dinheiro nem o que fazer".

Fé

Fausto Silva foi coroinha de Igreja na infância, no interior de São Paulo, e chegou a pensar em ser padre. Na época, as missas eram rezadas em latim.

Estudos

Na adolescência, Fausto Silva estudou em Campinas e chegou a ser colega de classe de ninguém menos que Regina Duarte, atriz e ex-secretária especial de Cultura de Bolsonaro. Ele também chegou a cursar direito na PUC, mas desistiu da carreira e largou o curso.

Cinema

Além de jornalista e apresentador, Fausto Silva pode colocar no currículo a carreira de ator: em 1991, ele protagonizou a comédia O Inspetor Faustão e o Mallandro. O filme tinha Sérgio Mallandro, Wando, Sidney Magal, Adriana Esteves e Sandra de Sá.