'Criança Esperança': relembre shows que emocionaram o público

O Criança Esperança 2022 acontece nesta segunda-feira, 15 de agosto, a partir das 22h35, na Globo. Com mais de três décadas de existência, o especial já contou com inúmeros artistas de variados estilos e gerações em seus palcos. O Estadão relembra abaixo alguns momentos emocionantes que já aconteceram na atração.

Buchecha sem Claudinho (2002)

A dupla Claudinho e Buchecha, que estourou nas paradas de sucesso nos anos 1990, foi interrompida em 13 de julho de 2002 após um acidente automobilístico. Mesmo com a morte de Claudinho, semanas depois, em 3 de agosto, Buchecha subiu ao palco do Criança Esperança e cantou Fico Assim Sem Você enquanto fotos do parceiro eram exibidas no telão.

O 'rei' e o elenco do tetra (1994)

No ano em que a seleção se tornou tetracampeã da Copa do Mundo, Roberto Carlos subiu ao palco ao lado de Cafu, Gilmar Rinaldi, Romário e Ronaldo Fenômeno, ainda 'moleque', e cantou Verde Amarelo.

Homenagem a Ayrton Senna (1994)

Outro evento que marcou o mundo do esporte e a vida dos brasileiros em 1994 foi a morte do piloto de Fórmula 1 Ayrton Senna, em 1º de maio, após acidente no GP de San Marino. A edição foi marcada por homenagens a ele, desde a execução do Tema da Vitória, que marcava suas corridas na transmissão brasileira, até a presença de sua irmã, Viviane Senna, no palco.

Homenagem a Paulo Gustavo (2021)

Déa Lúcia, mãe do ator e humorista Paulo Gustavo, subiu ao palco no ano da morte do filho para mostrar que "rir é um ato de resistência".

Os Trapalhões (1986)

O Criança Esperança surgiu como parte de campanhas da comemoração dos 20 anos do grupo Os Trapalhões, em 1986. No início, Didi, Dedé, Mussum e Zacarias participavam ativamente da programação.

Houve outros momentos marcantes envolvendo a trupe e o especial. Em 2004, um emocionante reencontro entre Renato Aragão e Dedé Santana. "Peço a Deus que nossa amizade jamais seja interrompida", disse o humorista ao amigo. À época, falava-se em uma possível desavença entre os parceiros de longa data.