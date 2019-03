Criadores de 'Os Simpsons' comemorarão 30º aniversário da série em Tribeca

NOVA YORK - A equipe de criadores de Os Simpsons, James L. Brooks, Matt Groening, Al Jean, Matt Selman e Harry Shearer, comemorará o 30º aniversário da série no Festival de Cinema de Tribeca, em Nova York, de acordo com a organização do evento.

O festival contará com a exibição de dois episódios (Marge vs the Monorail e The Day the Earth Stood Cool) e um painel de conversa moderado por Yeardley Smith, que dá voz a Lisa Simpson no desenho, no qual os criadores analisarão o seu "legado" na história da televisão.

O evento, que será realizado de 24 de abril a 5 de maio, também comemora os 25 anos da série In Living Color, protagonizada por vários dos irmãos Wayans e por Jim Carrey, com a exibição do episódio piloto, além de um debate entre os criadores.

Além disso, no evento haverá dez estreias televisivas mundiais de programas que prometem estar entre os mais assistidos da próxima temporada.

Alguns deles são as séries The Boys, uma comédia negra sobre super-heróis; The Hot Zone, produzida pelo National Geographic e inspirada na origem do ebola e sua chegada a solo americano, e o documentário I Want My MTV, sobre a ascensão do canal musical que marcou uma geração.

A estreia da sexta temporada de Younger contará com a presença de vários dos seus atores, como Hillary Duff e Nico Tortorella, enquanto os premiados Rami Malek e Christian Slater vão comemorar os quatro anos de Mr. Robot e sua última temporada.

Além disso, os nove membros vivos do grupo musical Wu-Tang Clan assistirão à estreia de uma série sobre sua carreira.