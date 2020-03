Criador de 'Chernobyl' vai adaptar jogo 'The Last of Us' para a HBO

O criador da aclamada minissérie Chernobyl, Craig Mazin, vai adaptar o videogame The Last of Us para uma série da HBO. O criador e diretor executivo do jogo, Neil Druckmann, também está envolvido no projeto. O anúncio foi feito nesta quinta-feira, 5, pela Naughty Dog, produtora do game, e pela Sony Pictures Television. Essa será a primeira série de televisão da PlayStation Productions.

LEIA TAMBÉM > Cientistas chineses descobrem como novo coronavírus entra no organismo

Nas redes sociais, os fãs já começaram a especular quem seriam os protagonistas da série: os nomes preferidos, por enquanto, são os de Hugh Jackman e Elle Fanning, mas nenhum anúncio oficial foi feito nesse sentido.

Lançado em 2013 para PlayStation, The Last Of Us recebeu aclamação crítica por um bem desenhado conto pós apocalíptico concentrado no relacionamento entre Joel, um quarentão carrancudo que tenta se virar no novo mundo, e Ellie, uma adolescente que pode ser a chave para a cura de uma pandemia mortal.

O que começa como uma missão de resgate para Joel, logo se torna uma jornada recheada de emoções, na qual os dois personagens precisam cruzar os Estados Unidos e dependem um do outro para a sobrevivênvia.

A série da HBO vai cobrir os eventos do jogo original, com a possibilidade de novo material baseado na sequência, que deve ser lançada para videogame no dia 29 de maio de 2020.

Em um comunicado, Mazin afirma que Drumann é o "melhor" contador de histórias nas plataformas de videogame atualmente. "Ter a chance de adaptar essa maravilhosa obra de arte é um sonho meu por anos."

"Da primeira vez que sentei com Craig estive igualmente convencido por sua abordagem da narrativa e do seu amor e profundo conhecimento de The Last of Us", disse Druckmann, também por nota. "Com Chernobyl, Craig e a HBO criaram uma obra-prima tensa e emocionante. Não consigo pensar em melhores parceiros para trazer a história de The Last of Us para a televisão."

O jogo venceu diversos prêmios de melhores e anos e vendeu mais de 17 milhões de cópias originais entre o seu lançamento para PlayStation 3 e na versão remasterizada para PlayStation 4.