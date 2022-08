Corpo de Jô Soares é cremado em cerimônia restrita

O corpo do humorista, escritor e apresentador Jô Soares foi cremado na manhã deste sábado, 6.A cerimônia foi ainda mais restrita que o velório da última sexta, 5, somente com a presença de familiares e amigos bastante próximos ao humorista.

Jô morreu aos 84 anos anos na madrugada de sexta, 5. Ele estava internado desde o dia 28 de julho no Hospital Sírio-Libanês. O velório do corpo aconteceu na tarde de sexta na Funeral Home, local especializado no bairro da Bela Vista, e foi fechado ao público em geral.

A ex-mulher de Jô, Flávia Pedras, pediu, em suas redes sociais, que os fãs façam um brinde em homenagem ao artista: "Aqueles que através dos seus mais de 60 anos de carreira tenham se divertido com seus personagens, repetido seus bordões, sorrido com a inteligência afiada desse vocacionado comediante, celebrem, façam um brinde à sua vida".