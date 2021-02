Confira oito filmes clássicos e os remakes disponíveis em streaming

Inúmeras são as produções cinematográficas que ganharam uma refilmagem, seguindo fielmente ou não o roteiro original. Alguns conquistaram a chance de ter novas versões em várias épocas, como é o cado do recente Adoráveis Mulheres, que é baseado no livro Mulherzinhas, de Louisa May Alcott, e foi transposta para o cinema outras seis vezes. Rodando pelos canais pagos e pelas plataformas de streaming, podemos encontrar outras obras como essa, que podem ser vistas e avaliadas, tanto o filme original quanto os que vieram depois.

A seguir, uma lista com algumas dessas opções, e onde encontrar as versões citadas.

Bravura Indômita (2011) - Netflix

Em busca de vingaça pela morte do pai, a jovem Mattie Ross (Hailee Steinfeld) contrata o xerife Rooster Cogburn (Jeff Bridges) para ir atrás do assassino Tom Shaney (Josh Brolin). A missão não é aceita logo de cara, mas o agente federal precisa do dinheiro e dará prosseguimento ao trabalho. E a garota exige ir junto, o que não será muito bem visto pelo xerire, pois eles terão de entrar em terras indígenas e essa perseguição será uma jornada contra o tempo, pois o texas ranger LaBoeuf (Matt Damon) também quer encontrar o bandido, que matou um outro homem. Direção dos Irmaos Coen.

Bravura Indômita (1969) – YouTube Filmes

Nesta versão anterior, com direção de Henry Hathaway, a garota é vivida por Kim Darby, que vai contratar o velho xerife beberrão e que usa um tapa-olho, que é interpretado por John Wayne. Ator ganhou o único Oscar da carreira. Ele até brincou que, se soubesse, tinha usado tapa-olhos antes.

Nasce Uma Estrela (2018) – Telecine

Descoberta quando cantava em um bar, a jovem Ally (Lady Gaga) conquista o sucesso ao mesmo tempo em que seu parceiro Jackson Maine (Bradley Cooper), um renomado mas decadente artista, cai no esquecimento por causa de seus problemas com álcool. Os momentos opostos nas carreiras dos dois acabam por minar o relacionamento entre eles. A direção é o próprio Bradley Cooper.

Nasce Uma Estrela (1937) – Telecine

A primeira versão da história, tal como se tornou conhecida, traz Fredric March como o astro dependente de álcool e decadente, que vai descobrir o talento da jovem Esther, vivida por Janet Gaynor. Direção de William A. Wellman.

Olhos da Justiça (2015) – Amazon Prime Video

Nesta versão, Julia Roberts é Jess, uma detetive cuja vida é virada do avesso quando sua filha é encontrada assassinada. Ao seu lado estarão seu colega Ray (Chiwetel Ejiofor) e a procuradora Claire (Nicole Kidman). Anos mais tarde, Ray continua procurando solucionar o crime e, em dado momento, encontra pistas que podem ajudar resolver o mistério. Mas o que vem dessa descoberta é algo chocante e a justiça se confundirá com vingança. Direção de Billy Ray.

O Segredo dos Seus Olhos (2010) - Amazon Prime Video

Adaptação do livro de Eduardo Sacheri e dirigido por Juan José Campanella, filme ganhou o Oscar de Filme Estrangeiro. Aposentado do tribunal penal, Benjamin Esposito (Ricardo Darín) usa seu tempo para escrever um livro sobre uma história trágica, que ele testemunhou anos atrás.

Amigos Para Sempre (2017) - Amazon Prime Video

Philip (Bryan Cranston) é um homem rico que sofreu um acidente e ficou tetraplégico. Sua vida é na cama ou na cadeira de rodas, precisando de alguém sempre a seu lado para ajudá-lo com seu dia a dia. Sem gosto pela vida, agora ele está à procura de um assistente, que fique a seu dispor 24 horas. E eis que surge Dell (Kevin Hart), um rapaz sem a experiência necessária, mas que vai agradar Phhilip a ponto de contratá-lo. Surge aí uma amizade inesperada. Direção de Neil Burger.

Intocáveis (2012) – Telecine

Dirigido por Eric Toledano e Olivier Nakache, o filme francês traz François Cluzet como o rico aristocrata, que ficou tetraplégico e procura por um assistente. O escolhido para a função é Driss, vivido por Omar Sy.

Sete Homens e um Destino (2016) - Telecine

Na versão dirigida por Antoine Fuqua, o grupo que vai combater os invasores na cidadezinha é comandada por Denzel Washington, que vive o pistoleiro Sam. Em seu bando, que ajudará os habitantes a se livrar dos bandidos, estão Vincent D'Onofrio, Martin Sensmeier, Manuel Garcia-Rulfo, Ethan Hawke, Denzel Washington, Chris Pratt e Byung-hun Lee

Sete Homens e um Destino (1960) – Telecine

Clássico do western dirigido por John Sturges conta a história de uma cidade, que vive ameaçada por um bando de pistoleiros, que tem como líder o temido temido Calvera (Eli Wallach). Os habitante, cansados dos saques feitos pelos bandidos, procura a ajuda de outros pistoleiros, Chris (Yul Brynner) e Vin (Steve McQueen), que aceitam a missão, arregimentando mais cinco outros foras-da-lei para poder enfrentar o temível grupo de Calvera.

Adoráveis Mulheres (2020) - Looke

Mais recente adaptação da obra Mulherzinha (Little Women), de Louisa May Alcott, que teve várias outras. Na história, as irmãs Jo (Saoirse Ronan), Beth (Eliza Scanlen), Meg (Emma Watson) e Amy (Florence Pugh) passam da adolescência para a vida adulta, cada uma seguindo seu caminho, entre realizações, decepções e a força da família, que precisa superar os altos e baixos, além das consequências da Guerra Civil.

As Quatro Irmãs (1933) - Belas Artes à La Carte

Versão dirigida por George Cukor e que reúne as atrizes Katharine Hepburn, Joan Bennett, Frances Dee, Jean Parker como as quatro irmãs do título. Elas são de uma família humilde, o pai foi para a guerra, e, apesar de muito unidas, cada uma tem seus sonhos.

Operação Cupido (1998) – Disney+

Lindsay Lohan estreou no cinema vivendo as gêmeas Hallie e Annie, que foram separadas ao nascer, uma ficando com a mãe, Elizabeth (Natasha Richardson), e a outra com o pai, Nicholas (Dennis Quaid). As duas não se conhecem e vão se encontrar pela primeira vez em um acampamento. Ao descobrirem que são irmãs, decidem trocar de lugar com a intenção de fazer os pais se reencontrarem. Direção de Nancy Meyers.

Operação Cupido (1961) - Disney+

Lançado com o título de O Grande Amor de Nossas Vidas, filme dirigido por David Swift traz a jovem atriz Hayley Mills em dose supla, vivendo as irmãs gêmeas Susan e Sharon. Uma não conhece a outra e vão se encontrar em um acampamento. Ao descobrirem a ligação entre elas, decidem trocar de lugar.

A Pantera Cor de Rosa (2006) – Amazon Prime Video

Comédia com Steve Martin na pele do atrapalhado policial francês Jacques Clouseau. Promovido a inspetor pelo inspetor-chefe Dreyfus (Kevin Kline), ele será encarregado de investigar a morte do técnico de futebol Yves Gluant (Jason Statham) e o roubo do diamante conhecido como Pantera Cor-de-Rosa, que integrava um anel do morto. Mas a ideia do chefe é que Clouseau apenas chame a atenção para suas trapalhadas, enquanto isso, agentes mais gabaritados consigam prender o culpado. Mas Clouseau vai surpreender e, com a ajuda de seu parceiro Gilbert Ponton (Jean Reno) e de sua secretária Nicole (Emily Mortimer), ele vai surpreender. Direção de Shawn Levy.

A Pantera Cor de Rosa (1963) - Telecine

Na versão dirigida por Blake Edwards, o genial Peter Sellers dá vida ao atrapalhado inspetor Clouseau, que trabalha na polícia de Paris. Sua missão é encontrar o ladrão de joias, que não está tão distante dele, muito pelo contrário, é alguém próximo. Direção de Blake Edwards