Confira filmes e séries que estreiam em setembro na Netflix e em outras plataformas

O mês de setembro traz às plataformas de streaming novas temporadas de séries já consolidadas, como Grey's Anatomy, American Horror Story e Vis a Vis, e algumas apostas, como The Politician. Confira abaixo a lista com os principais lançamentos de setembro na Netflix e em outras plataformas:

1 de setembro

How To Get Away With Murder

Temporada 5

Netflix

A sexta e última temporada de How To Get Away With Murder vai ao ar no dia 26 de setembro. A partir do dia 1o de setembro, a Netflix disponibiliza a quinta temporada da série. Nos episódios, Annalise Keating (Viola Davis) vence uma ação na Suprema Corte e seus alunos tentam seguir em frente, enquanto novos segredos são expostos.

Procurando Dory

Netflix

O spin-off de Procurando Nemo acompanha a atrapalhada Dory (Ellen DeGeneres), peixe que lembra de sua família e tenta reencontrá-la. No caminho, encontra amigos antigos e humanos perigosos.

Grey’s Anatomy

Temporada 15

Netflix

Uma das séries mais duradouras e de maior audiência da TV, Grey's Anatomy já tem 15 temporadas. Na mais recente, os médicos do Sloan-Gray competem por um novo papel dentro do hospital, Meredith tenta manter a concentração, e Amelia e Owen e Alex e Jo lidam com seus relacionamentos.

Capitão América 2 - O Soldado Invernal

Netflix

No segundo filme solo do herói Capitão América, Steve Rogers tenta se adaptar ao mundo moderno. Suas preocupações se tornam maiores quando um colega da agência S.H.I.E.L.D é atacado, e ele precisa se unir a Viúva Negra e Falcão para enfrentar o misterioso Soldado Invernal.

6 de setembro

Elite

Temporada 2

Netflix

Na história, três adolescentes de classe baixa são enviados a uma das melhores e mais exclusivas escolas da Espanha, após um terremoto destruir o colégio onde estudavam. A chegada dos novos alunos abala todas as estruturas e relações do rico espaço social, e uma adolescente acaba assassinada.

9 de setembro

Cinquenta Tons Mais Escuros

Netflix

No segundo filme da série Cinquenta Tons, Anastasia decide terminar o relacionamento com Christian Grey e focar em sua carreira. A determinação dura pouco e ela acaba voltando aos jogos sexuais do empresário.

The Deuce

Temporada 3

Netflix

Com James Franco e Maggie Gyllenhaal, a série aborda a legalização e expansão da indústria pornográfica na Nova York dos anos 1970. A terceira e última temporada acompanha os personagens em busca de seus sonhos e a preparação da polícia para derrubar o distrito da luz vermelha.

13 de setembro

Marília Mendonça - Todos o Cantos

Globoplay

O documentário registra uma turnê de uma das maiores sensações do sertanejo, Marília Mendonça.

18 de setembro

American Horror Story

Temporada 9

Foxplay

Intitulada 1984, a nova temporada de AHS vem nos moldes do gênero slasher (em que serial killers matam vítimas sem ter um critério definido de escolha). Essa será a primeira temporada da série sem participação de Evan Peters.

27 de setembro

The Politician

Temporada 1

Netflix

Payton Hobart (Ben Platt) é um jovem e rico estudante de Santa Barbara, na Califórnia, que sabe desde os sete anos de idade que será presidente dos Estados Unidos. Antes de chegar lá, no entanto, ele precisa enfrentar o difícil ambiente político de sua escola, a Saint Sebastian High School, e se eleger presidente do corpo estudantil.

Vis a Vis

Temporada 4

Netflix

Do mesmo criador de La Casa de Papel, a série espanhola acompanha uma jovem que precisa se acostumar a sua nova vida na prisão.

The Good Place

Temporada 4

Netflix

A quarta e última temporada de The Good Place acompanha Eleanor, Tahani, Chidi e Jason em suas vidas após a morte.