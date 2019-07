Confira filmes e séries que estreiam em agosto na Netflix e em outras plataformas

Depois de um mês intenso para fãs de séries – que incluiu novas temporadas de Stranger Things, La Casa de Papel e Orange is The New Black – chegou a hora de conferir as novidades de agosto. Veja abaixo os principais títulos que chegam às plataformas Netflix, Now, HBO e Amazon:

1º de agosto

Babel SP

HBO

Nova produção brasileira da HBO, a série acompanha o cotidiano de 250 pessoas que dividem o teto de uma ocupação no bairro da Liberdade, em São Paulo. Com o nome Ocupação Leila Khaled, o espaço abriga refugiados árabes e brasileiros sem teto.

2 de agosto

Cara Gente Branca - parte 3

Netflix

Baseada no filme homônimo de Justin Simien, a série retrata tensões raciais dentro da Winchester University, uma fictícia prestigiada universidade que faz parte da Ivy League. A produção acompanha a protagonista Sam (Logan Browning), ativista que encabeça o programa de rádio ‘Cara Gente Branca’.

4 de agosto

Pico da Neblina

HBO

Tendo como pano de fundo uma São Paulo ficcional onde a maconha foi legalizada, a série dirigida por Quico Meirelles acompanha Biriba (Luis Navarro), um traficante que decide abandonar o crime e vender seu pronto dentro das determinações da lei. A série conta com Daniel Furlan (Choque de Cultura) e Fernando Meirelles, que assina a direção de alguns episódios.

8 de agosto

Simonal

HBO

O filme conta a história de ascensão e queda de Wilson Simonal. De plateias gigantes à exibição de carrões, passando por problemas financeiros graças a gastos descontrolados, os principais episódios da vida do astro são retratados.

9 de agosto

Sintonia

Netflix

Assinada por Kondzilla, a série acompanha três personagens, Nando (Christian Malheiros), Doni (MC Jottapê) e Rita (Bruna Mascarenhas), que cresceram juntos na mesma favela. Ao som de muito funk, os protagonistas lidam com o tráfico de drogas e religião. A primeira temporada tem seis episódios.

A série é produzida pela Losbragas e tem roteiro assinado por Guilherme Quintella, Duda Almeida, Thays Berbe e Pedro Furtado. A produção é de Rita Moraes, Felipe Braga e Alice Braga.

13 de agosto

Pokémon: O Detetive Pikachu

NOW

Filho de um policial, Tim Goodman investiga o desaparecimento de seu pai, o detetive Harry Goodman, na misteriosa cidade de Ryme City. Na busca, ele conta com a ajuda de Pikachu, que está disposto a se tornar um detetive.

27 de agosto

Turma da Mônica: Laços

Now

No live-action brasileiro, Floquinho, o cachorro do Cebolinha, desaparece. Para resgatá-lo, o garoto bola um ‘plano infalível’ com a ajuda de Mônica, Magali e Cascão.

28 de agosto

Aladdin

Now

A nova versão de Aladdin conta com Will Smith no papel de gênio. O filme acompanha a história do pequeno ladrão de Agrabah que se apaixona pela jovem princesa Jasmine.

30 de agosto

Carnival Row

Amazon

Produção original da Amazon, o drama estrelado por Orlando Bloom e Cara Delevingne se passa em um mundo de fantasia. Lá, criaturas mitológicas imigrantes, que tiveram suas terras invadidas pelos homens, tentam sobreviver. Tudo fica mais difícil quando uma série de assassinatos ameaça a terra de Row.