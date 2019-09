Confira filmes e séries que chegam ao catálogo da Netflix em outubro

Mais de cinquenta títulos chegam ao catálogo da Netflix em outubro. Entre filmes e séries, se destacam novas temporadas de Peaky Blinders, Riverdale e Vikings, além de El Camino: a Breaking Bad Film, baseado na série de Vince Gilligan. Confira os principais destaques do mês na plataforma:

1 de outubro

Gravidade

Lançado em 2011, o longa de Alfonso Cuarón traz a história de um astronauta e uma engenheira biomédica que ficam isolados no espaço sem comunicação com a terra. O filme venceu 7 Oscars e tem Sandra Bullock no elenco.

Invocação do Mal

O primeiro filme do universo The Conjuring, dirigido por James Wan, acompanha dois investigadores paranormais que são contratados para investigar assombrações na casa de uma família.

4 de outubro

Peaky Blinders: Sangue, Apostas e Navalhas

Temporada 5

A produção britânica continua acompanhando a família Shelby, que agora enfrenta as consequências da Crise de 29.

Big Mouth

Temporada 3

Na terceira temporada da animação, Andrew, Nick, Jessi e seus amigos encaram o Dia dos Namorados.

Animais Fantásticos e Onde Habitam

O spin-off da saga Harry Potter acompanha o magizoologista Newt Scamander, que precisa capturar suas criaturas mágicas liberadas em Nova York.

9 de outubro

Riverdale

Temporada 3

A terceira temporada da série acompanha uma batalha política na pequena cidade de Riverdale.

11 de outubro

El Camino: A Breaking Bad Film

O spin-off da popular série Breaking Bad acompanha o protagonista Jesse Pinkman em sua tentativa de construir um novo futuro.

23 de outubro

Suits

Temporada 9

Na nona temporada de Suits, uma nova supervisão chega à equipe do escritório. Mike Ross enfrenta seu antigo mentor, Harvey.

25 de outubro

Arrow

Temporada 7

A série acompanha Oliver Queen, o Arqueiro Verde da DC Comics, que agora enfrenta um velho inimigo.

31 de outubro

Vikings

Temporada 5

A produção de Michael Hirst traz a Grande Guerra entre os filhos de Ragnar, com muitas mortes importantes.