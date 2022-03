Confira as principais estreias do streaming em março

O mês novo chegou e com ele mais uma leva de lançamentos nos principais serviços de streaming disponíveis no Brasil.

No Globoplay tem a estreia de Elza & Mané - Amor Em Linhas Tortas, além das novelas brasileiras Que Rei Sou Eu? e Sonho Meu. No Prime Video, os fãs da turma do bairro do Limoeiro vão se emocionar com a chegada de Turma da Mônica: Lições. Tem também o lançamento da série de animação The Boys Presents: Diaboliacal. No Star+ tem a estreia de How I Met Your Father e da sexta temporada de Outlander.

Então, com tanta novidade, que tal se programar para o que vem por aí e não perder nada? Confira os lançamentos deste mês nos principais serviços de streaming.

O que chega no Prime Vídeo em março

1/3 - Meu Filho

Um pai muito ocupado descobre que seu filho de sete anos está desaparecido. Dominado pela culpa de ter negligenciado seus deveres como pai, ele fará de tudo para encontrar o filho.

4/3 - The Boys Presents: Diabolical

Das mentes mais alopradas e atrevidas de Hollywood chega Diabólicos, curtas-metragens de animação emocionalmente chocantes, que mergulham fundo no lado mais ousado do universo de The Boys.

4/3 - Star Trek: Picard - Segunda temporada

Enquanto Picard e seus companheiros estão presos no século 21, a realidade é quebrada por Q. Eles devem correr contra o tempo para salvar o futuro da galáxia.

11/3 - Turma da Mônica: Lições

Quatro amigos (Mônica, Cebolinha, Cascão e Magali) precisam encarar as consequências quando cometem um erro grave na escola. Enquanto isso descobrem o verdadeiro significado da palavra amizade.

11/3 - Upload - Segunda temporada

No futuro, quando nossas mentes forem preservada em pós-vidas pré-compradas, um homem tenta descobrir a causa de sua morte e se conectar com seu assistente virtual no mundo e real.

18/3 - Infiltrado

Um misterioso segurança de carros-fortes surpreende a todos durante um assalto no qual ele reage e revela habilidades precisas de combate, deixando a sua equipe se perguntando quem ele é e de onde veio

O que chega na Disney Plus em março

2/3 - Amor, Sublime Amor

O remake do clássico musical dirigido por Steven Spielberg estreia no serviço de streaming este mês contando a história de amor de Maria e Tony em uma releitura do também clássico de Shakespeare, Romeu e Julieta.

11/3 - Red: Crescer é uma Fera

Mei Lee, uma menina de 13 anoscomeça a se transformar em um panda vermelho gigante toda vez que fica nervosa ou empolgada.

18/3 - Mais Que Robôs

Documentário dirigido por Gillian Jacobs segue quatro equipes de adolescentes de diferentes lugares do mundo (Los Angeles, Cidade do México, China e Ásia) que se preparam para participar da Primeira Competição de Robótica de 2020, evento patrocinado pela Disney.

25/3 - A Era do Gelo: As Aventuras de Buck

Um spin-off da franquia A Era do Gelo traz Buck, Crash e Eddie fazendo o possível para evitar que o planeta Terra seja dominado por dinossauros.

25/3 - Olivia Rodrigo: Driving Home 2 U

Documentário com detalhes sobre os bastidores do primeiro álbum da cantora Olivia Rodrigo, Sour. Dirigido por Stacey Lee, dará a oportunidade aos fãs de conhecer a história por trás do disco.

30/3 - Moon Knight: Cavaleiro da Lua

Mais um personagem do universo Marvel, o filme cont a história de Marc Spector, ex-agente da CIA que sofre de transtorno de identidade e acaba virando um mercenário esquecido, passando por uma experiência de quase morte no Egito.

O que chega no StarzPlay em março

1/3 - A Escolha Perfeita 2

O grupo Barden Bellas está de volta em A Escolha Perfeita 2. A comédia tem direção de Elizabeth Banks, atriz coadjuvante e produtora do primeiro filme. O roteiro é de Kay Cannon que retorna para dar sequência ao filme.

1/3 - Roubo nas Alturas

Nascido no Queens, Josh Kovacs (Ben Stiller) é o responsável, há mais de uma década, pela administração de um dos mais luxuosos e seguros condomínios de Nova Iorque, a Torre Weist.

27/3 - Ex Machina - Instinto Artificial

Um intenso thriller psicológico, do aclamado roteirista e diretor Alex Garland (Extermínio, Sunshine - Alerta Solar), Ex Machina - Instinto Artificial é uma arrepiante visão de um futuro não muito distante da inteligência artificial.

31/3 - Anjos e Demônios

Na emocionante sequência que Ron Howard fez para O Código Da Vinci, o perito em simbologia Robert Langdon (Tom Hanks) segue pistas antigas numa corrida emocionante através de Roma para encontrar os quatro cardeais raptados pela mortífera sociedade secreta conhecida como os Illuminati. Com a vida dos cardeais em risco e com o camerlengo (Ewan McGregor) desesperado por ajuda, Langdon embarca numa corrida emocionante e repleta de ação através de criptas fechadas, catacumbas perigosas e o cofre mais misterioso da Terra!

31/3 - Homem-Aranha 2

Peter enfrenta novos desafios enquanto aprende a lidar com “seu dom e sua maldição”, tentando desesperadamente harmonizar suas duas identidades: a do super-herói aracnídeo, o Homem-Aranha, e a do estudante universitário.

O que chega no MUBI em março

2/3 - Train Again

Selecionado oficialmente para Cannes e para o Festival de Toronto em 2021, Train Again marca o retorno do maestro vienense Peter Tscherkassky depois de anos. Atravessando tanto a longa história das ferrovias quanto a vanguarda cinematográfica, o resultado é uma obra caleidoscópica, que forma uma explosão animadora aos sentidos e, alegremente, lembra o poder eterno do cinema.

5/3 - Accattone - Desajuste Social

No filme de Pier Paolo Pasolini, um cafetão da periferia vive dos rendimentos ganhos por sua prostituta Maddalena. Quando a jovem é presa, perde sua fonte de renda, quando experimenta seu declínio. Até que conhece a bela e inocente Stella, por quem se apaixona.

8/3 - Lingui, The Sacred Bonds

Nos arredores da capital do Chade, a determinada mãe solteira Amina trabalha incansavelmente para sustentar a si mesma e sua filha Maria de 15 anos. Quando Amina descobre que Maria está grávida e não deseja ter o filho, as duas começam a procurar alguém para fazer um aborto, ato condenado tanto pela religião quanto pela lei. No processo, mãe e filha estreitam uma conexão mais forte do que qualquer outra que já viveram. O mais recente filme do célebre diretor Mahamat-Saleh Haroun, Lingui, The Sacred Bonds, é uma visão impressionante da solidariedade feminina.

9/3 - Feast

Este assombroso filme de estreia do artista visual, fotógrafo e cineasta Tim Leyendekker assume o infame caso Groningen HIV, em que homens foram efetivamente drogados e receberam injeções com sangue contaminado em festas. Ao longo de sete vinhetas, Feast é um trabalho surpreendente de docuficção que habilmente remixa o gênero do true crime.

18/3 - Love After Love

Ann Hui, mestre da Nova Onda de Hong Kong, retorna com Love After Love. Sua terceira adaptação de Eileen Chang encontra uma Hong Kong pré-guerra e uma história de amor visualmente impressionante. Com fotografia suntuosa de Christopher Doyle e uma partitura cortesia do lendário compositor Ryuichi Sakamoto, o filme é lindamente montado, inundado de opulência tropical, e revela um mundo onde praticamente toda interação humana é reduzida a um sistema de troca econômica.

O que chega no Globoplay em março

1/3 - Chicago Med - Sexta temporada

A equipe de médicos, enfermeiros e funcionários do Gaffney Chicago Medical Center enfrenta desafios diários enquanto faz o que é necessário para tratar seus pacientes.

1/3 - Chicago Fire - Nona temporada

Integrantes do Corpo de Bombeiros de Chicago se culpam pela morte de um companheiro. Apesar das tensões nas horas difíceis, deixam as diferenças de lado para salvar vidas.

3/3 - A Mentira

Ophelia se apaixona pelo seu professor de literatura, que é casado. Quando ele misteriosamente desaparece, ela o procura e descobre segredos inimagináveis sobre sua vida.

4/3 - Elza e Mané - Amor Em Linhas Tortas

Com camadas de comédia, drama e tragédia, ‘Elza e Mané’ conta a história do romance de um dos casais mais famosos do Brasil. Garrincha, o gênio do Botafogo e da Seleção, e Elza Soares, a estrela da MPB. Um amor que começou na Copa do Mundo de 1962, quando Garrincha viveu seu auge futebolístico, e atravessou a decadência do jogador nos gramados.

7/3 - Na Corda Bamba - Novela

Lúcia e Pipo são um casal com um forte segredo que envolve os seus filhos, o que os faz viver numa tensão constante, sempre na iminência de que se descubra que os seus filhos são roubados.

14/3 - Que Rei Sou Eu? - Novela

No reino imaginário de Avilan, o príncipe bastardo Jean Pierre lidera um grupo popular de revolucionários contra conselheiros que invadiram o palácio da rainha Valentine após a morte do Rei Petrus II e tomaram o poder.

28/3 - Sonho Meu

Após perder a guarda da filha, Claudia tenta reconstruir a vida e conhece os irmãos Lucas, por quem se apaixona, e o mau-caráter Jorge, que quer conquistá-la. A avó deles, Paula, ao saber da paixão dos netos pela jovem, se torna sua grande rival.

O que chega no Star+ em março

2/3 - 9-1-1 - Quinta temporada

Com o início da quinta temporada de 9-1-1, os atendentes de emergência entram em ação quando uma série de ataques de ransomware visam sistemas de computador, torres de controle de tráfego aéreo e hospitais. Um blecaute generalizado em toda a cidade causa estragos em Los Angeles. Enquanto isso, Athena lida com uma emergência familiar, a depressão pós-parto de Maddie piora, Eddie sofre um problema de saúde e uma nova operadora de call center assume o comando.

3/3 - The Dropout

Dinheiro, romance, tragédia, decepção. Da produtora executiva Elizabeth Meriwether, The Dropout conta a história de Elizabeth Holmes (Amanda Seyfried) e Theranos: uma extraordinária história de ambição e fama que terminou em um desastre total. Como a bilionária mais jovem do mundo, que começou sua fortuna do zero, perdeu tudo da noite para o dia? Estreia dos três primeiros episódios da minissérie (em seguida, um episódio inédito por semana).

4/3 - Fresh

“Fresh” segue a vida de Noa (Daisy Edgar-Jones), que conhece o encantador Steve (Sebastian Stan) em uma mercearia e se arrisca a dar seu número de telefone. Logo no primeiro encontro, Noa se apaixona perdidamente e aceita o convite de Steve para passar um fim de semana romântico juntos. Meramente para descobrir que seu novo amado esconde um apetite pouco habitual.

9/3 - How I Met Your Father

Em um futuro próximo, Sophie (Hilary Duff) conta ao filho a história de como conheceu seu pai: uma história que nos leva de volta ao ano de 2021, onde Sophie e seu grupo de amigos estão na época de descobrir quem são, o que querem da vida e como se apaixonar na era dos aplicativos de namoro e das limitadas opções. Estreia dos primeiros episódios da primera temporada (em seguida, um episódio por semana).

9/3 - Outlander

Na sexta temporada de Outlander, Claire e Jamie continuam a lutar na América colonial para manter a paz e prosperar numa sociedade que, involuntariamente, marcha em direção à revolução, como Claire sabe muito bem. A sexta temporada explora o que acontece quando há desarmonia e divisão entre os habitantes da casa que você criou: quando você se torna um forasteiro, por assim dizer, marginalizado e rejeitado em sua própria casa.

16/3 - Os Simpsons - Trigésima terceira temporada

A 33ª temporada de Os Simpsons chega ao Star+! Tudo começa com um espetáculo musical totalmente novo no estilo Broadway, depois uma Casa da Árvore do Terror com cinco contos aterrorizantes - culminada pela saga criminosa, na qual Flanders é caçado por um assassino do prestigiado mundo do streaming. Maggie entra para a máfia, Bart salva uma cabra de satanistas, e Homer e Marge ficam mais nus e com mais medo do que você jamais viu. Entre os astros convidados, Kristen Bell, The Weeknd, John Lithgow, Kerry Washington, Beck Bennett, Brian Cox e muitos mais!

16/3 - O Beco do Pesadelo

Em O Beco do Pesadelo, um ambicioso trabalhador de um parque de diversões itinerante (Bradley Cooper) com um talento para manipular as pessoas através das palavras, se une a uma psiquiatra (Cate Blanchett) que é ainda mais perigosa que ele.

18/3 - Sex Appeal

Avery Hansen-White só faz coisas nas quais é excelente. Então, quando seu namorado, que mora longe, sugere levar o relacionamento para um novo patamar, ela se propõe a dominar sua sexualidade, usando seu amigo mais antigo, Larson, como cobaia. Avery conclui que é preciso mais amor e sexo do que habilidade. É preciso racionalidade e paixão.

18/3 - Life & Beth

Life & Beth conta a história de Beth, interpretada por Amy Schumer, uma mulher cuja vida pode parecer ideal: ganha a vida como distribuidora de vinho, tem um relacionamento estável e duradoura, e vive em Manhattan, algo impressionante para todos os que cresceram com ela. Quando um incidente repentino a obriga a confrontar o seu passado, a sua vida muda para sempre. Através de flashbacks à sua adolescência, Beth começa a perceber como se tornou na pessoa que é e em quem quer se tornar. Na sua viagem rumo à construção de uma vida mais plena, mais ousada e autêntica, Beth aprende a se expressar e a viver intencionalmente.

18/3 - Bios: Vidas Que Marcaram a Sua

Aclamada série documental do selo National Geographic Original Productions, reconstrói a história das personalidades mais destacadas da cultura popular latino-americana e revela anedotas e detalhes desconhecidos de sua vida artística e pessoal. Nesta oportunidade, Li Saumet, cantora da banda colombiana Bomba Estéreo, nos guia pela história dos Aterciopelados, uma das bandas fundadoras e mais destacadas do rock colombiano, e também uma das primeiras que conseguiram ultrapassar as fronteiras do seu país com sua música. Com imagens inéditas, Li Saument descobre e ressignifica a trajetória de mais de 30 anos da banda. O especial também revela pela primeira vez o motivo que os levou a se separarem, como se aproximaram e reconstituíram a banda, e qual é a relação que os une hoje.

23/3 - Não Foi Minha Culpa México

Estrelado pelos talentos mexicanos Paulina Gaitán, Raúl Méndez, Damián Alcázar e Giovanna Utrilla, “Não Foi Minha Culpa México” conta a história de Mariana, uma mulher que tem que enfrentar a pior tragédia da sua vida quando sua irmã caçula, Liliana, desaparece misteriosamente sem deixar vestígios. Dois anos depois, o corpo de Liliana é encontrado, encorajando Mariana a embarcar em uma missão para descobrir quem matou Liliana e o que aconteceu com ela durante os anos em que esteve desaparecida.

23/3 - The Resident

Entrando na sua quinta temporada, “The Resident” continua a evidenciar o heroísmo diário dos profissionais de saúde. O drama provocador segue os médicos e enfermeiros do Hospital Chastain Memorial enquanto enfrentam desafios pessoais e profissionais, e lutam pela saúde dos seus pacientes. Na nova temporada, a aposta aumenta à medida que os médicos continuam a salvar vidas e a lutar contra um sistema de saúde corrupto.

O que chega no Belas Artes À LA CARTE em março

3/3 - Onde Passaremos as Férias?

Comédia em três episódios: em "Serei Toda Tua", um homem vive tórridas aventuras amorosas; em "Sim, Bwana", um dentista passa as férias com a ex-esposa na África; e em "Férias Inteligentes", um casal simplório é induzido pelos filhos intelectuais a fazer uma viagem cultural.

3/3 - Viva Belarus

A Bielorrússia está sob a ditadura de Lukashenko há 15 anos. Miron, de 23, não se interessa por política. No entanto, o próximo show de sua banda de rock "apolítica" desencadeia uma manifestação anti-regime. Miron é alistado no exército como punição por "fomentar a agitação política entre os jovens". E isso é só o começo. Um filme inspirado na história de Frank Viachorka, ativista da oposição bielorrussa.

3/3 - Pânico em Hollywood

Duas semanas na vida de um produtor decadente de Hollywood que está passando por momentos difíceis tentando fazer seu novo filme.

3/3 - A oitava esposa do Barba azul

Depois de saber que seu noivo multimilionário já foi casado sete vezes, a filha de um marquês sem um tostão decide domá-lo.

3/3 - Aleluia Gretchen

Uma família alemã muda-se para uma pequena cidade no interior do estado do Paraná, e compra um hotel lá, que logo se torna uma espécie de ponto de encontro de simpatizantes do nazismo.

10/3 - The Square - A arte da discórdia

Grande vencedor da Palma de Ouro do Festival de Cannes 2017, o filme conta a história de Christian, um respeitado curador de arte que tenta desesperadamente atrair mais visitantes ao museu que dirige em Estocolmo. Porém, após ter o celular roubado, ele perde o controle de seu trabalho, de sua vida, e acaba provocando situações drásticas capazes de colocar em jogo os seus próprios princípios.

10/3 - Cinco covas no Egito

Em 1942, o exército inglês se retira do Egito diante do vitorioso marechal nazista Erwin Rommel, deixando por lá um único sobrevivente, John J. Bramble, um militar que se refugia num hotel situado num oásis no deserto do Saara, que se tornou o quartel-general alemão. Para não morrer, Bramble assume uma nova identidade e se vê em grande perigo, pois o novo hóspede é Rommel, que tem como estratégia um plano chamado de "cinco sepulturas". O destino da Inglaterra no Egito passa a depender deste militar, que precisa descobrir qual é o segredo que Rommel esconde.

10/3 - Cruz e Souza - O Poeta do Desterro + Making of

Biografia do poeta brasileiro, filho de escravos, João da Cruz e Sousa (1861-1898), fundador do Simbolismo no Brasil e considerado o maior poeta negro da língua portuguesa. Através de 34 "estrofes visuais", o filme rastreia desde as arrebatadoras paixões do poeta em Florianópolis (SC) ao seu emparedamento social, racial e intelectual e o trágico fim no Rio de Janeiro.

17/3 - Brancaleone nas Cruzadas

O aventureiro Brancaleone, e seu exército de trapalhões partem para um outro desafio - a conquista do sepulcro sagrado, porém todo seu exército é massacrado em um combate. Depois, em seu caminho se unem a ele um anão, uma bruxa maluca, um masoquista que chora copiosamente quando Brancoleone o chuta. Em sua cruzada, nosso destemido cavaleiro acaba se envolvendo em um conflito entre dois rivais, o Papa Clemente e o Papa Gregório.

17/3 - Escândalo na redação

Um romance que se desenrola no sensacional e sensacionalista mundo dos tabloides britânicos. Ao longo de uma semana, os jornalistas do tabloide 'The Rag' descobrem e fabricam tantos escândalos quanto podem colocar em suas mãos

17/3 - Farrapo Humano

Vivendo em Nova York, Don Birman sonha ser escritor, mas não consegue seu objetivo por estar sofrendo de um bloqueio mental. Ele então se deixa dominar completamente pelo álcool e passa a ter, como única meta, obter dinheiro para continuar se embriagando, esquecendo das pessoas que o rodeiam e que sofrem por vê-lo neste estado. A namorada, Helen St. James, editora de uma revista, quer ajudá-lo, mas ele bebe cada vez mais.

17/3 - A Condenada

Para salvar o homem que ama da prisão, Mathilde assume o seu lugar ajudando-o a fugir. Desde então, ela passa a depender exclusivamente dele para sobreviver na cadeia, mas ele a abandona sem dar notícias. Isolada e sustentada apenas pelo filho, ela passa a ser identificada como "presidiária nº 383205-B". Será que Mathilde vai se conformar em ser uma condenada como outra qualquer?

17/3 - Guerra dos pelados

Em 1913, no estado de Santa Catarina, o Governo cede algumas terras a uma empresa ferroviária estrangeira, dando origem à revolta dos antigos proprietários das terras. O episódio ficou conhecido como Guerra dos Pelados.

24/3 - O Orgulho

Neila Salah é uma jovem francesa de origem árabe que sonha em ser advogada. Desde o primeiro dia de aula na renomada Faculdade de Direito de Paris ela se depara com Pierre Mazard, um professor conhecido pela sua má conduta que, para se redimir, aceita ser seu mentor num concurso. Porém, ambos precisam enfrentar seus preconceitos.

24/3 - A Fúria dos Intocáveis

Um ladrão em liberdade condicional e seu filho planejam um assalto a um cassino de Las Vegas sem saber que o cassino é duramente contestado pelas turbas da Costa Oeste e da Costa Leste.

24/3 - Para ser sincero

Dois sócios veem sua start-up pontocom entrar em colapso antes de entrar em operação. Frank (Adam Trese), um solteiro falido, relutantemente volta para a casa de seus pais, enquanto Josh (Andrew McCarthy), um gênio da computação com esposa e filho, considera o impensável - conseguir um emprego de verdade.

24/3 - Crepúsculo dos Deuses

Uma estrela veterana do cinema mudo se recusa a aceitar que seu reinado acabou. Então ela contrata um jovem roteirista para ajudá-la a reconquistar o sucesso. O roteirista acredita que pode manipular a atriz, mas percebe que está redondamente enganado.

24/3 - Revolução de 30

Colagem de mais de 30 documentários e filmes de ficção, fotografias e algumas gravações sonoras sobre a Revolução Brasileira de 1930, suas origens e consequências.

31/3 - Caro Michele

Vencedor do Urso de Prata de Melhor Direção no Festival de Berlim. Michele é o filho mais novo de uma família de classe média, um sujeito obstinado e de pensamento livre que está em algum país distante lutando por uma causa revolucionária.

31/3 - Tudo por Ela

Sem nenhum apoio de meios legais, um professor do ensino médio elabora um plano ousado para resgatar da prisão sua esposa condenada injustamente.

31/3 - Feio

Bose é um policial que deve lidar com o alcoolismo de sua mulher, que é mãe de Kali, filha do primeiro casamento dela com Rahul. Um dia, Rahul leva Kali para passear e a menina desaparece. A partir desse momento, a vida não será igual para ninguém.

31/3 - Montanha dos sete abutres

Um ex-jornalista frustrado que agora trabalha para um jornal de Albuquerque aproveita uma história sobre um homem preso em uma caverna para reavivar sua carreira, mas a situação rapidamente se transforma em um circo descontrolado.

31/3 - Universo Graciliano

Um panorama da vida e da obra do autor Graciliano Ramos, falecido em 1953, e responsável por grandes livros da literatura brasileira, como "São Bernardo", "Vidas Secas", "Angústia", "Infância" e "Memórias do Cárcere". O filme combina diversos materiais de arquivo com entrevistas de pessoas próximas ao escritor.