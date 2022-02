Confira as novidades da Netflix para fevereiro

Fevereiro será um mês de muitas novidades na Netfix – principalmente brasileiras. A começar por Ideias à Venda, no dia 8. Apresentado por Eliana, empreendedores brasileiros vendem suas ideias para o público e jurados famosos para ganhar 200 mil reais.

No dia 11 será lançada a segunda temporada de Casamento às Cegas, onde chega a vez de um novo grupo de solteiros e solteiras saírem à procura do amor. Já no dia 25, chega na Netflix De Volta Aos 15, em que Anita (Camila Queiroz) volta a ter 15 anos (Maisa) e quer consertar a vida de todo mundo, até perceber que a única pessoa que precisa mudar é ela mesma.

Confira o calendário:

02/02 - Desejo Sombrio (2ª temporada)

Alma tenta reconstruir sua vida, mas um encontro com Darío reacende o malfadado caso dos dois. O pior lado de Darío vem à tona.

03/02 - Murderville

Nesta comédia de improvisação, o excêntrico detetive Terry Seattle pede a ajuda de celebridades para investigar uma série de assassinatos.

03/02 - Kid Cosmic (3ª temporada)

Os Heróis da Cidade se tornam os maiores campeões da Terra e os desejos de super-herói de Kid se realizam. Mas será que tem algo errado nessa aventura incrível?

04/02 - Um de Nós Está Mentindo

A detenção reúne cinco estudantes extremamente diferentes. Mas um assassinato e muitos segredos vão manter esse grupo unido até que o mistério seja desvendado.

04/02 - Doces Magnólias (2ª temporada)

Juntas, as amigas lidam com novos relacionamentos, velhas feridas e a política da cidade. Momentos doces, salgados e azedos se misturam em suas vidas.

08/02 - Casamento às Cegas: Japão

Neste reality romântico, solteiros japoneses loucos para casar namoram e ficam noivos sem nunca terem se visto

09/02 - Ideias à Venda

Empreendedores brasileiros vendem suas ideias para o público e jurados famosos. Mas para ganhar 200 mil reais, os desafios são grandes!

11/02 - Inventando Anna

Empreendedora ou trapaceira? Uma jornalista investiga a forma como Anna Delvey convenceu a elite de Nova York de que era uma herdeira alemã. Baseado em fatos reais.

11/02 - Casamento às Cegas (2ª temporada)

Chegou a vez de um novo grupo de solteiros e solteiras procurarem o amor... sem se conhecer pessoalmente. Será que eles vão sair apaixonados ou decepcionados?

18/02 - Space Force (2ª temporada)

Sob novo comando, o General Naird e sua tripulação disfuncional e cativante têm quatro meses para provar que vale a pena manter a Força Espacial ativa.

18/02 - Toy Boy (2ª temporada)

Enquanto Hugo investiga o bombardeio, ele e os amigos lidam com novos adversários e desafios no trabalho.

18/02 - Cuphead - A Série

Acompanhe as desventuras do impulsivo Xicrinho e seu ingênuo irmão Caneco nesta série de animação baseada no famoso videogame.

25/02 - De Volta Aos 15

Anita (Camila Queiroz) volta a ter 15 anos (Maisa) e quer consertar a vida de todo mundo, até perceber que a única pessoa que precisa mudar é ela mesma.

25/02- Vikings: Valhalla

Nesta sequência de "Vikings", 100 anos se passaram e uma nova geração de heróis surge para forjar o próprio destino e fazer história.

Filmes

04/02 - Através da Minha Janela

A paixão de Raquel pelo vizinho vira algo mais depois que ele também começa a sentir algo por ela, apesar das objeções da família.

11/02 - Anne+: O Filme

Sob pressão para terminar seu livro e se mudar para Montreal por causa de um relacionamento, uma jovem queer tenta descobrir o que quer da vida em Amsterdã.

11/02 - Crush à Altura 2

Jodi consegue o sonhado papel de protagonista em um musical da escola, mas as pressões acabam minando sua confiança e atrapalhando seu relacionamento.

18/02 - Madres Paralelas

Duas mães solo - Janis (Penélope Cruz) e Ana (Milena Smit) - se conhecem em um quarto de hospital e dão à luz no mesmo dia. A conexão entre elas transforma a vida de ambas. Dirigido por Pedro Almodóvar.

18/02 - O Massacre da Serra Elétrica: O Retorno de Leatherface

Nesta sequência, um grupo de jovens decide dar vida nova a uma cidade fantasma no Texas, mas acaba se deparando com Leatherface, o famoso maníaco da serra elétrica.

28/02 - Que horas ela volta?

Val (Regina Casé) é a fiel empregada doméstica de uma família rica. Mas a chegada de sua filha gera tensão na casa e faz com que ela comece a questionar esse papel.