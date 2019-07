Confira 7 filmes que venceram o Oscar e estão disponíveis na Netflix

O catálogo da Netflix está recheado de filmes que foram indicados ao Oscar em diversas categorias. O Caderno 2 separou sete títulos que levaram a estatueta para casa e estão disponíveis na gigante do streaming. Confira:

Roma

Roma, filme autobiográfico de Alfonso Cuarón, retrata a vida de uma família de classe média do México da década de 1970 e a relação dos seus membros com a empregada doméstica Cleo, uma indígena interpretada por Yalitza Aparicio.

Também vencedor do Bafta e do Goya, Roma fez história ao ser indicado pela academia do Oscar aos prêmios de melhor filme e melhor filme estrangeiro. Levou o último para casa na edição de 2019.

Ícaro

O documentário assinado por Bryan Fogel investiga o escândalo do ‘doping estatal’ de atletas russos na Olimpíada de Inverno de Sochi, em 2014. O filme tem como ‘personagem’ principal Grigory Rodchenkov, então diretor da agência antidoping de Moscou, que desempenhou papel fundamental na política. Levou o prêmio de Melhor Documentário em 2018.

Moonlight - Sob a luz do luar

Assinado por Barry Jenkins, o filme acompanha Chiron, um jovem negro e pobre de Miami que passa de criança frágil a um homem forte, sem perder a ternura. Moonlight levou o prêmio de melhor filme em 2017. Os prêmios de roteiro adaptado e de ator coadjuvante (para Mahershala Ali) também ficaram com o título.

Birdman

Em 2015, quem levou o oscar de melhor filme foi Birdman, do mexicano Alejandro González Iñárritu. O filme acompanha a história de Riggan Thomson (Michael Keaton), um ator que ficou famoso por interpretar um super-herói nos cinemas e busca deixar seu antigo personagem para trás. O filme faturou mais duas estatuetas, de melhor diretor e de melhor roteiro original.

Doze Anos de Escravidão

Baseado em história real, o filme acompanha Solomon Northup, um cidadão nova-iorquino violinista, culto, casado e com filhos que, em uma viagem de negócios a Washington, se viu transformado em escravo. O longa recebeu 9 indicações ao Oscar de 2014 e levou 3, incluindo de roteiro adaptado e de atriz coadjuvante (Lupita Nyong’O).

Quem Quer Ser Um Milionário?

Com base no romance Q&A, do indiano Vikas Swarup, o drama conta a história de Jamal Malik, um rapaz de 18 anos que teve uma infância pobre e violenta e é convidado para participar da versão indiana do programa de TV Quem quer ser um milionário?. O longa levou a estatueta de Melhor Filme em 2009.

O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei

Em 2004, o último filme da franquia O Senhor dos Anéis ganhou o Oscar de melhor filme. O longa acompanha o capítulo final da batalha de Frodo e seus companheiros contra Sauron e as forças do mal.