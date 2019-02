Confira 14 séries que chegam à Netflix em março

A Netflix anunciou as séries que chegam à plataforma agora no mês de março. A princípio serão 14 séries, algumas novidades e outras continuações, com novas temporadas. Terá a estreia da série brasileira Coisa Mais Linda, com Maria Casadevall, além da terceira temporada de Santa Clarita Diet, com Drew Barrymore.

Veja quais são as 14 séries de março, na Netflix.

Família ao Resgate

Após a morte repentina de sua mulher, o comandante de busca e salvamento John West decide mudar, com os três filhos, para sua cidade natal, a rural Turtle Island Bay. Primeira temporada estreia em 1º de março.

The Shannara Chronicles

Após a destruição da civilização, três jovens heróis tornam-se a última esperança da Terra, na luta contra demônios que ameaçam acabar com o planeta. Segunda temporada estreia em 1º de março.

​Saiki Kusuo no Psi-nan

Ainda criança, o estudante Kusuo Saiki prometeu que esconderia suas habilidades de prever o futuro, mas esse talento continua sendo um problema em sua vida. Terceira temporada estreia em 1º de março.

Atlanta

O rapper Paper Boi e seu empresário Earn, que são primios, tentam alcançar a fama juntos na cena musical de Atlanta, Georgia. Segunda temporada estreia em 2 de março.

Secret City

A vida pessoal e profissional de uma experiente jornalista da Austrália é abadala por um escândalo governamental. Segunda temporada estreia em 6 de março.

A Ordem

Após entrar para uma sociedade secreta, o jovem Jack Morton começa a fazer parte do universo sombrio e repleto de monstros, magia negra e intrigas. Primeira temporada estreia em 7 de março.

Shadow

Um ex-policial, que sofreu uma perda trágica, passa a ser incapaz de sentir dor e, a partir daí, decide ir sozinho atrás dos bandidos que despistaram a polícia de Joanesburgo. Primeira temporada estreia em 8 de março.

Queer Eye

Cinco novos 'fabulosos' estão chegando com dicas de estilo, transformações emocionantes e grandes revelações. Terceira temporada estreia em 15 de março.

Love, Death & Robots

A série de animação antológica tem pegada estilo Black Mirror, de Tim Miller e David Fincher. Primeira temporada estreia em 15 de março.

Terrace House: Opening New Doors

Um grupo de jovens, entre os quais um chef, um esquiador e um jogador de hóquei, decide se reunir nas florestas de Karuizawa com o objetivo de correr atrás de seus sonhos. Sexta temporada estreia em 12 de março.

Z Nation

Um grupo embarca em uma perigosa jornada para levar o único sobrevivente de uma epidemia zumbi a um centro de pesquisas. Quinta temporada estreia em 15 de março.

Coisa Mais Linda

Protagonizado por Maria Casadevall, a série conta a história de Maria Luiz que, depois do desaparecimento do marido, transforma a propriedade dele numa casa noturna de bossa nova. Primeira temporada estreia em 22 de março.

Santa Clarita Diet

Com pegada cômica, a série mostra um casal de corretores, que tem sua tranquila vida alterada quando a mulher passa por mudanças drásticas, tudo com muitas mortes e destruição. Terceira temporada estreia em 29 de março.

On My Block

Em um bairro marginalizado de Los Angeles, a amizade destes quatro adolescentes espertos, divertidos e descolados é testada no início do ensino médio. Segunda temporada ainda não tem data, mas será em março.