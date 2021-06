Confira 12 filmes de animação para ver com a criançada

Manter a criançada em casa é uma tarefa que exige muita criatividade por parte de adultos. Sabendo que a pandemia ainda exige o isolamento e com o inverno exigindo momentos de aconchego dentro de casa, uma das alternativas para distrair os pequenos é mesmo vasculhar os canais de streaming. Para dar uma ajudinha nesse momento e colaborar com a família, listamos algumas animações que valem a pena dar uma conferida. Entre novas e mais antiguinhas, que tal conferir as aventuras a Família Mitchell e a Revolta da Máquinas ou uma história de amizade de Abominável? Ao todo são 12 opções, que podem ser vistas no Disney+, Netflix e Telecine.

Então, prepare a pipoca e o cobertor que a sessão vai começar.

Conta a história da jovem Yi, que vive em Xangai. Um dia ela encontra um jovem Yeti, que é enorme monstro polar. Parecido com um gorila. Ele está ali porque conseguiu fugir de um laboratório. A partir daí, a protagonista embarca em uma aventura com o novo amigo para levá-lo de volta para a sua casa.

Na história, Ian é um adolescente elfo tímido e esquisito e sem amigos. Já o seu irmão Barley é o oposto: todo extrovertido e autoconfiante em alto nível e que ama fantasia. No dia em que Ian completa 16 anos, a mãe dá o presente que o pai, morto quando ele era bebê, lhe deixou. Trata-se de um cetro encantado, com uma pedra mágica, que permite justamente a volta do pai, mas somente por 24 horas.

Encrencão (Netflix)

Cheio de privilégio, Trouble é um cão bem mimado, com todas as regalias a seus pés. Mas a vida vai ensinar algumas coisas a esse bichinho, que um dia se perde e terá de encarar o mundo real. Agora, ele terá de superar os desafios da rua e lidar com tudo que pode ser encontrado em seus cantos.

A história central gira em torno da problemática relação entre a adolescente Katie e seu pai, Rick. A garota ama cinema e vive fazendo vídeos divertidos, usando recursos tecnológicos, misturando linguagens, algo como nos acostumamos a ver nas redes sociais. Esse seu lado criativo vem desde a infância, o que a fez ser vista com reservas pelos colegas e até pela família. Agora, chegou a hora da menina ir para faculdade que tanto desejava, e está programando ir de avião. No entanto, na tentativa de se aproximar da filha, o pai decide que levará Katie de carro. O que será feito com a família toda reunida, seu irmãozinho Aaron, a mãe, Linda, e, claro, o inseparável cãozinho Monchi.

Cansado das perseguições dos humanos, o conde Drácula constrói um hotel escondido no meio de uma floresta, onde monstros e outras criaturas estranhas podem se esconder e ter alguns dias de paz. Nesse verdadeiro resort cinco estrelas, o conde decide comemorar o aniversário de sua filha Mavis, mas a festa de 118 anos terá a inesperada presença de um humano.

A história aqui é natalina, mas o que vale mesmo é a aventura que veremos. Na trama, Jesper (voz de Rodrigo Santoro), que mora na pequena Smeerensburg, cidade em que os habitantes pouco se falam e não têm interesse por cartas. Mas o rapaz é justamente um estudante da academia postal. Jesper está quase desistindo de sua função, que não parece ter muito futuro, mas eis que certo dia ele encontra a professora Alva (Fernanda Vasconcellos), que passará a ser sua aliada.

Baseado em livro de Dr. Seuss, conta a história de Ted que descobre que o sonho de sua amada Audrey é ver uma árvore de verdade, algo em extinção onde moram. Disposto a realizar este desejo, ele embarca numa aventura por uma terra desconhecida, cheia de cor, natureza e árvores. É lá que conhece também o simpático e rabugento Lorax, uma criatura curiosa preocupada com o futuro de seu próprio mundo.

Acompanha as aventuras do garoto Luca durante um verão inesquecível repleto de macarronadas, gelatos e passeios de scooter ao lado do novo amigo dele Alberto. Mas toda a diversão é ameaçada por um segredo muito bem escondido: os dois são monstros marinhos de um mundo logo abaixo da superfície da água.

Clássico do Studio Ghibli, animação foi criada e dirigida por Hayao Miyazaky e conta a história das pequenas irmãs Mei e Satsuki e seu pai, que vão morar na área rural, em uma casa velha. A ida para esse local se deve porque a mãe está doente, internada em um hospital próximo a essa nova moradia da família.

Os irmãos Phineas e Ferb (David Errigo Jr.) são inventores e vivem aprontando na tentativa de se entreter durante as férias. A irmã mais velha de Phineas, Candace, está sempre tentando desmascarar os dois menores, sem muito sucesso. Mas, ela será abduzida por alienígenas junto com sua amiga Vanessa (Olivia Olson). Isso faz com que Phineas e Ferb recrutem seus amigos Isabella, Baljeet e Buford e se aliem a seu arqui-inimigo, o Dr. Doofenshmirtz , pai de Vanessa, e saiam em sua busca.

Kumandra é um reino habitado por uma vasta e antiga civilização conhecida por ter passado gerações venerado os dragões, seus poderes e sua sabedoria. Porém, com as criaturas desaparecidas, a terra é tomada por uma força obscura. Quando uma guerreira chamada Raya, convencida de que a espécie não foi extinta, decide sair em busca do último dragão, sua aventura pode mudar o curso de todo o mundo.

Joe Gardner é um professor de música, que está prestes a realizar o sonho de integrar um grupo de jazz e se apresentar em uma casa noturna. No entanto, quando tudo caminhava do jeito que queria, ele sofre um acidente e sua alma é separada de seu corpo e é transportada para um centro no qual as almas se desenvolvem e ganham paixões antes de serem enviadas para um recém-nascido. Joe deve trabalhar com 22, uma das almas em treinamento, que tem uma visão obscura da vida depois de ficar presa por anos no centro evitando seguir para a Terra.