Confira 10 opções de smart TVs por até R$ 1.500

Conteúdo de responsabilidade do anunciante

Quer aproveitar o período de Black Friday para comprar aquela televisão inteligente que você queria faz tempo? Preparamos uma lista especial com 10 opções de smart TVs de várias marcas, com preços até R$ 1.500.

O que diferencia uma smart TV da televisão convencional é a possibilidade de conexão com a internet, além de várias outras funcionalidades à disposição, como opções de pausar programas, gravá-los e revê-los mais tarde. Quer ver os filmes da Amazon Prime Video ou da Netflix na tela grande? Basta um clique. Quer assistir a vídeos do YouTube, jogar online ou escutar músicas de seu dispositivo preferido? É só conectá-los.

Também dá para baixar diversos aplicativos e ter sempre à mão seus conteúdos favoritos - e ainda reproduzir arquivos de mídia do celular ou do computador, como fotos, vídeos e músicas, via entrada USB.

LEIA TAMBÉM

Página da Black Friday da Amazon

Até 30% off em produtos eletrônicos

Até 30% off em computadores e artigos de informática

Até 30% off em videogames

10 smart TVs por no máximo R$ 1.500

Smart TV LED 24" LG 24TL520S (R$ 789)

Peso: 3,3 kg

Voltagem: Bivolt

Resolução: 1366 x 768 pixels

Frequência: 60 Hz

Potência de som: 5W x 2 watts

Smart TV Philco 32" PTV32G70SBL (R$ 1.029)

Peso: 5,34 kg

Voltagem: Bivolt

Resolução: 1366 x 768 pixels

Frequência: 60 Hz

Potência de som: 10 x 2 watts

Smart TV LED 32" Philips HD 32PHG581378 (R$ 1.255,30)

Peso: 4,92 kg

Voltagem: Bivolt

Resolução: 1366 x 768 pixels

Frequência: 60 Hz

Potência de som: 16 watts

Smart TV LED 32" Sony Bravia KDL-32W655D/Z (R$ 1.279,99)

Peso: 5,2 kg

Voltagem: Bivolt

Resolução: 1366 x 768 pixels

Frequência: 60 Hz

Potência de som: 10 watts

Smart TV LED HD 32” Panasonic TC-32FS500B (R$ 1.299)

Peso: 4 kg

Voltagem: Bivolt

Resolução: 1366 x 768 pixels

Frequência: 60 Hz

Potência de som: não informado

Tela 32" HD Multilaser com função Smart (R$ 1.299,90)

Peso: 6,3 kg

Voltagem: Bivolt

Resolução: 1280 x 720 pixels

Frequência: 60 Hz

Potência de som: não informado

Smart TV AOC Roku TV 32" 32S5195/78G (R$ 1.321,01)

Peso: 5,6 kg

Voltagem: não informado

Resolução: 1366 x 768 pixels

Frequência: 60 Hz

Potência de som: 16 watts

Smart TV LED 32'' HD Samsung LH32BETBLGGXZD (R$ 1.349)

Peso: 3,8 kg

Voltagem: Bivolt

Resolução: 1280 x 720 pixels

Frequência: 60 Hz

Potência de som: 10 watts

Smart TV LED 32" HD LG 32LM621CBSB (R$ 1.379)

Peso: 7,04 kg

Voltagem: Bivolt

Resolução: 1366 X 768 pixels

Frequência: 60 Hz

Potência de som: 10 watts

Smart TV 32" LED Samsung LH32BENELGA/ZD (R$ 1.449)

Peso: 3,9 kg

Voltagem: Bivolt

Resolução: 1366 x 768 pixels

Frequência: 60 Hz

Potência de som: 10 + 10 watts

Assine a Amazon Prime para ganhar frete grátis em milhares de produtos, além de ter acesso a promoções exclusivas e curtir séries, músicas e eBooks à vontade. Saiba mais.

Os preços podem sofrer alteração, e o Estadão pode receber comissão por meio de vendas realizadas em links presentes neste artigo.