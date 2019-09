Com parcerias musicais inusitadas, ‘Clubversão’ estreia temporada latina

A HBO estreia nesta segunda-feira, 2, a série Clubversão Latino, que reúne artistas de diferentes ritmos para interpretar clássicos da música brasileira e mundial. Entre as parcerias desta edição, estão Zeca Pagodinho e Gilberto Gil, Pitty e Tim Bernardes e Liniker e Ximena Sariñana.

O primeiro episódio da série vai ao ar às 18 horas, no canal Cinemax, e traz os cantores Emicida (São Paulo) e Julieta Venegas (México), que gravam uma versão inédita do clássico de Adoniran Barbosa, Saudosa Maloca. Toda a preparação, das escolhas do arranjo ao ensaio, acontece em uma única tarde, em um estúdio em São Paulo.

“É um processo mágico. São artistas que nunca se viram ou nunca colaboraram presencialmente, e de repente eles têm uma tarde para criar algo em conjunto”, explica a produtora Renata Galvão. “Cada processo é muito particular, e temos uma surpresa a cada gravação”.

A série marca uma nova etapa de Clubversão – até então com duas temporadas, a produção tinha foco em artistas brasileiros. “Agora, trabalhamos com toda a América Latina”, afirma Renata. “O modelo surgiu após uma discussão sobre as influências que temos na nossa música e sobre a falta de intercâmbio entre artistas latinos”, explica.

A produtora afirma que o idioma acaba se tornando uma barreira. “É uma pena, porque não deveria ser. Territorialmente, estamos todos muito próximos”, diz. Ela também destaca que, embora os brasileiros geralmente não conheçam a fundo a música latina, o contrário não acontece.

Além dos artistas principais, cada episódio conta com músicos de apoio e produtores, diferentes a cada edição. Em alguns casos, os instrumentistas são de países vizinhos.

Para Renata, a série proporciona uma ‘espiada pelo buraco da fechadura’. “Geralmente, as pessoas não têm oportunidade de acompanhar esse processo criativo por trás de uma gravação”, diz. “Clubversão dá a oportunidade de ver além do resultado final”.

Confira a lista com todos os episódios de Clubversão Latino