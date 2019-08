Com Orlando Bloom e Cara Delevingne, série de fantasia 'Carnival Row' estreia nesta sexta-feira

Com Orlando Bloom e Cara Delevingne no elenco, a série Carnival Row, da Amazon Prime, estreia nesta sexta-feira, 30. Ambientada no mundo vitoriano, a produção utiliza a fantasia para abordar temas como imigração e empatia. A série recria um mundo em que várias criaturas exóticas e mitológicas sofrem sob o jugo humano, que conquistou seus mundos e os proibiu de viver, amar e voar livremente.

Nesse contexto, surge um amor complexo que mina as convenções entre o detetive humano Rycroft Philostrate (Bloom), que investiga uma série de crimes, e uma fada refugiada chamada Vignette Stonemoss (Delevingne), que mantém um segredo. “Nunca tinha visto nada assim. É um mundo nunca visto, com personagens diferentes de tudo. Mas nesse componente a história é incrivelmente real”, afirmou o ator Orlando Bloom em coletiva de imprensa realizada em Berlim.

Para o ator, os componentes essenciais de Carnival incluem sua “mensagem social” e sua relevância, em uma época em que se testemunham crises humanitárias no Mediterrâneo e na fronteira entre os Estados Unidos e o México. “Parece muito real e genuíno, mesmo sendo uma fantasia”, disse.

Intérprete de Vignette, Cara Delevingne destaca a capacidade da produção de reinterpretar a realidade. “Acho que é mais fácil para as pessoas verem algo assim, é uma maneira mais simples de digerir o que acontece no mundo”, diz a atriz, convencida de que a chave é a empatia. “Somos diferentes, mas não diferentes o suficiente para nos odiarmos. Ninguém deveria odiar alguém. Nos fazem acreditar que coisas diferentes são perigosas, e isso é triste”, diz.

A atriz está convencida de que Carnival tem um grande potencial para “avançar o debate” sobre migração. Ambos os atores, em sua primeira incursão na produção televisiva, enfatizam a capacidade de aprofundar seus personagens. Tanto nos oito capítulos que compõem a primeira temporada quanto nos da segunda, já confirmados.

Carnival Row também tem no elenco atores como Simon McBurney (The Borgias), David Gyasi (Interestelar), Tamzin Merchant (Salem), Andrew Gower (Outlander), Karla Crome (Under the Dome) e Jared Harris (Chernobyl).