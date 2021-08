Com covid-19, Silvio Santos recebe alta e deixa hospital em São Paulo

SÃO PAULO - Diagnosticado com covid-19, o apresentador de televisão Silvio Santos recebeu alta do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, na noite desta sexta-feira, 13. Com 90 anos de idade, o apresentador “está bem e vai manter isolamento em local não revelado”, segundo informações da assessoria de comunicação do SBT (Sistema Brasileiro de Televisão).

Internado no início do dia, Silvio Santos permaneceu na unidade por algumas horas e foi liberado após realizar exames recomendados por sua equipe médica.

Leia Também A evolução de Silvio Santos em 60 anos como apresentador de TV

No final da tarde desta sexta, Patrícia Abravanel, filha do apresentador, afirmou através de seu perfil no Instagram que o pai estava "clinicamente bem" e que a internação ocorreu em função da idade avançada:

Silvio Santos já recebeu duas doses da vacina contra o novo coronavírus. As aplicações ocorreram em fevereiro e março deste ano.

Após um período afastado devido à pandemia, o apresentador retomou as gravações de seu programa há pouco mais de um mês, com plateia reduzida. “Com essa pandemia, tive que ficar em casa sem fazer nada, sei lá quanto tempo, esqueci tudo”, disse no primeiro programa inédito. "Estava com uma menina chamada amnésia".