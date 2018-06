Clássico dos anos 80, série animada ‘Muppet Babies’ está de volta

Quem cresceu nos anos 80 e 90 provavelmente parou muitas vezes na frente da televisão para ver as aventuras do sapo Caco, a porquinha Piggy e toda a turma da série animada Muppet Babies. Exibido originalmente entre 1984 e 1991 nos EUA, o programa infantil ganha agora uma nova versão, que começa a ser exibida no País pelo canal pago Disney Junior a partir deste domingo, 10, às 11h.

O grande objetivo do novo Muppet Babies é apresentar os icônicos personagens, criados nos anos 1970 por Jim Henson e estrelas de vários filmes e séries, para uma nova geração de crianças em idade pré-escolar. “As crianças mais novas não sabem quem são esses personagens. Algumas podem até saber quem é o Caco, mas os outros personagens são desconhecidos, temos a oportunidade de apresentar”, diz ao Estado o produtor da nova animação, Tom Warburton. Um aviso para os pais que acompanhavam o desenho na infância: Caco, desde 2012, passou a ter no Brasil seu nome original, em inglês, Kermit.

Também conhecido como Mr. Warburton, o produtor já criou suas próprias animações, como KND - A Turma do Bairro, para o Cartoon Network, mas demonstra empolgação, e nervosismo, em trabalhar com personagens clássicos. “Sinto como se tivesse recebido uma coisa linda e frágil para segurar, espero não derrubar”, brinca. “Quando me chamaram, claro, fiquei nervoso, são personagens muito amados.”

Com gráficos e desenhos completamente repaginados para a era HD, a nova série, porém, traz de volta elementos clássicos da original. “A série é sobre imaginação e várias maneiras loucas de solucionar um problema. Apesar de não ter temas educacionais escolares, todas as histórias têm um senso moral”, explica Warburton, que fala ainda sobre outro elemento que retorna em Muppet Babies, a personalidade dos personagens. “Kermit é o amigão de todo mundo, organiza tudo e ouve bastante, assim como na outra versão. Piggy pode ser uma diva, mas na nossa série, como criança, ainda está descobrindo quem é, então não é tão difícil de lidar como na versão adulta.”

Quem vai trazer um pouco de humildade para Piggy é uma nova personagem da nova série, Summer Penguin. “Brincamos que Piggy é muito receptiva com outras garotas, desde que elas saibam quem está no comando. Mas ela e Summer se tornam grande amigas e até brincam de ser super-heroínas juntas”, esclare o produtor. “Ter uma personagem que os Muppets ainda não conhecem traz novas experiências e abre o leque para contarmos muitas histórias.”

Warburton sabe que os desenhos animados para crianças em idade pré-escolar são uma oportunidade dos pais deixarem os filhos na frente da TV para poderem realizar outras atividades. Com Muppet Babies, ele espera que toda a família se reúna para ver os episódios. “A série é ótima para as crianças mais novas, elas conseguem entender o que está acontecendo, mas os adultos também podem assistir”, acredita ele. “Não é segredo que os adultos fogem de muitos programas infanti, mas muitos dos pais cresceram com os Muppets e os amam.”

Na versão brasileira de Muppet Babies, a babá Nanny será dublada pela atriz Thais Fersoza. Após o episódio de pré-estreia, neste domingo, 10, a série começa a ser exibida oficialmente no dia 18 de junho, às 9h45, e terá novos episódios de segunda a sexta às 9h45 e 19h15.