Cinco produções para assistir no Dia da Consciência Negra

O Dia da Consciência Negra é celebrado anualmente no Brasil em 20 de novembro, referência à morte de Zumbi dos Palmares, figura histórica na luta contra a escravidão no País. Confira abaixo sugestões de documentários, um filme e um especial para assistir na data.

'A Negação do Brasil' (2000)

Neste documentário, o diretor e pesquisador Joel Zito Araújo se aprofunda na presença do negro em novelas da TV brasileira entre as décadas de 1960 e 1990, mostrando as dificuldades que os atores enfrentavam para conquistar papéis de destaque. A produção conta com depoimentos de inúmeros artistas, como Milton Gonçalves, Ruth de Souza e Zezé Motta, e cenas marcantes que trouxeram a temática do racismo à tona.

'Quilombo' (1984)

Apesar de ter sido acusado de ter recriado a história do Brasil em termos carnavalescos, é um filme marcante, o longa de Cacá Diegues, protagonizado por diversos atores negros, como Zezé Motta, Tony Tornado e Grande Otelo, competiu pela Palma de Ouro no Festival de Cannes em 1984.

A história retrata um grupo de escravos que se revolta e, após conseguir matar seu opressor, vai em direção ao Quilombo dos Palmares, descrito pelos personagens como "a terra dos homens livres, para onde fogem os negros que não querem ser escravos". Curiosamente, o filme também marca a estreia de Camila Pitanga, que aparece como figurante aos seis anos de idade, no mundo da dramaturgia.

'Falas Negras' (2020)

O especial exibido pela Globo em 20 de novembro de 2020 (e atualmente disponível no Globoplay) traz trechos de discursos e interpretações de grandes personalidades negras ao longo da história do Brasil e do mundo, vividos por atores da atualidade. Entre os principais nomes, Martin Luther King (Guilherme Silva), Muhammad Ali (Babu Santana), Marielle Franco (Taís Araújo), Nina Simone (Ivy Souza), Toussaint Louverture (Izak Dahora), Luiz Gama (Flavio Bauraqui), Rosa Parks (Barbara Reis), Nelson Mandela (Bukassa Kabengele), Milton Santos (Aílton Graça) e Malcolm X (Samuel Melo).

'História da Resistência Negra no Brasil' (2011)

Com depoimentos de pessoas negras de diversas áreas (professor de economia, historiadora, rapper, pedagogo e senador) a produção aborda momentos e figuras marcantes da história da população negra no Brasil. É possível assistir ao documentário em uma edição do programa Cenas do Brasil exibido há alguns anos na TV Brasil, seguido por um debate sobre o filme.

Consciência Negra (2018)

Outra produção disponível para assistir de graça no YouTube é Consciência Negra, lançado pela TV Justiça, que traz depoimentos de personalidades como o ator Milton Gonçalves, o atleta de Taekwondo Diogo Silva e o ministro do STJ Benedito Gonçalves.