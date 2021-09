Cinco produções brasileiras estão na final do Emmy Internacional

Cinco produções brasileiras foram anunciadas entre as finalistas do Emmy Internacional: Cercados, produção da Globo sobre o trabalho dos jornalistas no governo Bolsonaro durante a pandemia, concorre como Melhor Documentário.

Já Emicida: Amarelo - É Tudo Pra Ontem, produção realizada para a Netflix, disputa a categoria Melhor Programação Artística.

Assista ao trailer:

Já vencedora em outros anos na categoria, a Globo tem outra novela como finalista: Amor de Mãe, de Manuela Dias e com José Luiz Villamarim, vai disputar com produções de Portugal, Cingapura e China.

E a série Todas as Mulheres do Mundo, criada por Jorge Furtado e estrelada por Emílio Dantas, foi indicada como minissérie. Apesar de lançada em 2019 no streaming, a produção só foi inscrita nesta edição.

Diário de um Confinado, série escrita e interpretada por Bruno Mazzeo e dirigida por Joana Jabace, que gravaram em sua casa durante a pandemia, concorre na categoria de Programas Curtos.

A cerimônia de premiação acontece no dia 22 de novembro. Veja a lista de finalistas:

MELHOR PROGRAMAÇÃO DE ARTE

Emicida - Amarelo: É Tudo Para Ontem - Netflix - Brasil

Kubrick By Kubrick - Telemark / ARTE - França

Kabuki Actors' Anguish - Is Entertainment Nonessential? - Fuji Television Network, Inc. / Kyodo Television, Ltd. - Japão

Romeo and Juliet: Beyond Words - Footwork Films Ltd - Reino Unido

MELHOR ATOR

Roy Nik por Normali - Dori Media / HOT - Israel

Nawazuddin Siddique por Serious Men - Bombay Fables / Cineraas Entertainment / Netflix - India

Christian Tappán por El Robo del Siglo (The Great Heist) - Dynamo Producciones / Netflix - Colômbia

David Tennant por Des - New Pictures / ITV - Reino Unido

MELHOR ATRIZ

Valeria Betucelli por El Cuaderno de Tomy - Pampa Films / Netflix - Argentina

Ane Garabain por Patria - HBO Europe / Alea Media - Espanha

Menna Shalaby por Every Week Has a Friday - Shahid / Meem / Film Factory - Egito

Haley Squires in Adult Material - Fifty Fathoms - Reino Unido

MELHOR COMÉDIA

Call my Agent - Quarta temporada - Mon Voisin Productions / Mother Productions / France télévision / Netflix - França

Motherland: Christmas Special - Merman Television / Twofour / Lionsgate - Reino Unido

Promesas de Campaña - Foxtelecolombia / Claro Video - Colômbia

Vir Das: For India - Weirdass Comedy / Netflix - Índia

MELHOR DOCUMENTÁRIO

Cercados - Globoplay / Globo Jornalismo - Brasil

Hope Frozen: A Quest To Live Twice - 2050 Productions / Netflix - Tailândia

They Call Me Babu - Pieter van Huystee Film - Países Baixos

Toxic Beauty - White Pine Pictures - Canadá

MELHOR SÉRIE DE DRAMA

Aarya - Ram Madhvani Films / Endemol Shine Group- Índia

El Presidente - Gaumont / Amazon Studios - Chile

Tehran - Donna and Shula Productions / Paper Plane Productions - Israel

There She Goes - Season 2 - Merman Television - Reino Unido

MELHOR PROGRAMA NÃO FALADO EM INGLÊS NA PROGRAMAÇÃO AMERICANA

21st Annual Latin Grammy Awards - The Latin Recording Academy / Univision

A Tiny Audience - A Tiny Audience, LLCC

Covid 19 Adaptarnos O Morir - WAPA

Premio Lo Nuestro 2020 - Univision Network

MELHOR PROGRAMA NÃO ROTEIRIZADO

That’s Love! - Shelte - Bélgica

I-Land - CJ ENM / Studio Take One / Big Hit EntertainmentSouth Korea

Quién es la Máscara? - Segunda temporada - Televisa / EndemolShine Boomdog - México

The Masked Singer - Bandicoot Scotland / ITV - Reino Unido

MELHOR SÉRIE DE CURTA

Beirut 6:07 - Shahid / Imagic - Líbano

Diário de Um Confinado - Globoplay - Brasil

Gente Hablando - Segunda temporada - Set Màgic Audiovisual / Atresmedia

INSiDE - Luminous Beast - Nova Zelândia

MELHOR NOVELA

Amor de Mãe - Globoplay - Brasil

Quer o Destino - Plural Entertainment - Portugal

The Song Of Glory - Zhejiang Huace Film & TV Co., Ltd / Croton Cultural Media Co., Ltd / Croton Entertainment Co. Ltd / Oasis StudioPR - China

A Quest To Heal - Mediacorp TV Singapore Pte Ltd - Singapura

MELHOR FILME PARA TV OU MINISSÉRIE

Atlantic Crossing - Cinenord / Beta Film / NRK - Noruega

Des - New Pictures / ITV - Reino Unido

It’s Okay to Not Be Okay - Studio Dragon / Story TV / Goldmedalist - Coreia do Sul