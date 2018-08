Chris Rock entra para o elenco da quarta temporada da série 'Fargo'

O comediante Chris Rock irá estrelar a quarta temporada da série dramática vencedora do prêmio Grammy Fargo, da rede FX, em uma história sobre duas famílias do crime na década de 1950 que trocaram seus filhos mais velhos, anunciou a rede nesta sexta-feira.

A produção da nova temporada irá começar em 2019, disse o chefe-executivo da FX, John Landgraf, em evento da Associação de Críticos de TV, onde emissoras divulgam programas que serão lançados.

A temporada irá se passar em Kansas City, no Missouri, em uma época em que o centro-oeste dos Estados Unidos lidava com conflitos entre europeus que haviam emigrado para os EUA e afro-americanos que deixaram o sul do país para fugir de discriminação, disse Landgraf.

Rock irá interpretar o chefe de uma família afro-americana que entrega seu filho mais velho para seu inimigo – um italiano – para manter uma inquieta paz, disse Landgraf.

A série de TV Fargo foi adaptada do filme vencedor do Oscar de mesmo nome, feito por Joel e Ethan Coen em 1996. A série venceu o prêmio Emmy de melhor série limitada em 2014.

Chris Rock, quatro vezes vencedor de prêmios Emmy, é um comediante que criou e produziu a comédia Todo Mundo Odeia o Chris, baseada em sua própria vida e que foi exibida de 2005 a 2009. Ele também participou de filmes como Máquina Mortífera 4 e Golpe Baixo e apresentou a premiação do Oscar.