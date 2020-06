'Chernobyl' lidera indicações para o Bafta de TV

A Academia Britânica de Artes de Cinema e Televisão (Bafta) celebrará o melhor da transmissão televisiva no Reino Unido durante 2019 em um programa ao vivo no final de julho, mas sem estrelas e público no estúdio.

Chernobyl, dramatização da HBO aclamada pela crítica sobre os eventos que cercam o pior acidente nuclear do mundo, encabeça a lista de indicações anunciada nesta quinta-feira, com 14 no total.

“Tivemos mais de 500 inscrições este ano... (então) foi realmente muito disputado”, disse à Reuters TV o presidente da Bafta, Krishnendu Majumdar. A cerimônia ocorrerá em 31 de julho.

Por causa da pandemia de coronavírus, os candidatos devem filmar seus discursos em vez de aparecer pessoalmente e não há planos para um grande público. No entanto, haverá uma transmissão ao vivo no programa da BBC, que o ator e cineasta Richard Ayoade apresentará.

“Todos esses detalhes estão sendo elaborados, porque as regras de distanciamento social estão mudando. O que podemos dizer no momento é que haverá um programa em estúdio e estamos trabalhando nos participantes”, disse Majumdar.

Entre as indicações de Chernobyl estão ator principal para Jared Harris, ator coadjuvante para Stellan Skarsgard e minisséries.

The Crown, sobre o reinado da rainha Elizabeth que teve a terceira temporada transmitida no ano passado, tem sete indicações.