Cheddar, cãozinho de 'Brooklyn Nine-Nine', morre aos 13 anos

O cão Stewart, que vivia Cheddar de Brooklyn Nine-Nine, morreu na terça-feira, 9, em uma praia da Califórnia, nos Estados Unidos. O anúncio foi feito pelos donos do cachorro no Instagram.

“Meu precioso garoto atravessou a ponte de arco-íris hoje. Nós fomos à praia (seu lugar preferido), onde ele aproveitou um piquenique no In & Out burgers. Nós descansamos sob o sol e apenas aproveitamos a companhia um do outro. Nosso veterinário nos encontrou mais tarde e Stewart dormiu pacificamente em meus braços, enquanto escutava os sons do oceano. Ele era um cachorro em um milhão”, escreveram os donos na rede social.

Na série, Cheddar é um cãozinho da raça Corgi tutelado pelo Capitão Holt (Andre Braugher). Outros cachorros interpretaram o personagem, mas Stewart foi o que permaneceu por mais tempo na série.