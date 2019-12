CCXP 2019: elenco de 'La Casa de Papel' anuncia data de estreia da nova temporada

A esperada estreia da quarta temporada de La Casa de Papel ganhou data neste domingo, 8, durante o painel da Netflix na CCXP 2019. Reunidos no evento, Pedro Alonso (Berlin), Alba Flores (Nairobi), Darko Peric (Helsinki), Rodrigo de la Serna (Palermo) e Esther Acebo (Estocolmo) divulgaram que os novos episódios da série chegam ao catálogo da plataforma no dia 3 de abril.

No painel, os fãs puderam conferir algumas cenas inéditas da próxima temporada. Pouco se sabe sobre os próximos episódios, mas o elenco adiantou que serão tempos difíceis.

“O grupo está muito ferido depois de tudo o que aconteceu e precisa se reordenar”, afirmou Alba Flores. Salvar a vida de sua personagem, aliás, será uma das prioridades da quadrilha na quarta temporada.

Flores não deu indicativos sobre o futuro de Nairobi. “O que posso dizer?”, brincou quando questionada sobre o destino da personagem. “Nesta temporada, os roteiristas irão contra as expectativas. Acho que Nairobi vai sofrer”, afirmou.

Apesar do momento complicado, Pedro Alonso é otimista. “Por trás do roubo há uma família. E quanto mais a história se desenvolve, mais profundo se torna o amor entre eles”, disse.

Veja o teaser logo abaixo:

La Casa de Papel: Nairobi Vocês: AAAAAA Eu prometi que a Parte 4 vinha, e vai ser no dia 3 de abril. De nada. pic.twitter.com/CMl9rfRgH9 — Netflix Brasil (@NetflixBrasil) December 8, 2019

The Witcher

A Netflix também dedicou uma parte do seu painel para a série The Witcher, que estreia no dia 20 de dezembro. Baseada na saga homônima do escritor polonês Andrzej Sapkowski, a produção mescla épico e fantasia.

Para surpresa do público, Henry Cavill, que interpreta o protagonista Geralt of Rivia, apareceu no palco do painel. O ator e a criadora da série, Lauren Schmidt Hissrich, exibiram com exclusividade três cenas da produção e o trailer final da série.

Veja (na ordem) os elencos de La Casa de Papel, The Witcher e também do Esquadrão 6 durante o painel da Netflix na CCXP 2019.