CCXP 2019 anuncia elenco de 'La Casa de Papel' e Ryan Reynolds

A Netflix anunciou nesta segunda-feira, 11, suas atrações principais para a próxima edição da CCXP. O elenco de La Casa de Papel e do novo filme de Michael Bay, Esquadrão 6, incluindo Ryan Reynolds, estarão presentes na feira, no domingo, dia 8 de dezembro.

La Casa de Papel chega ao evento este ano com um painel com atores que deram vida a alguns dos personagens mais queridos do público: Pedro Alonso (Berlim), Alba Flores (Nairóbi), Darko Peric (Helsinque), Rodrigo de la Serna (Palermo) e Esther Acebo (Estocolmo).

Segundo a Netflix, a série foi a favorita na CCXP 2018, quando mais de seis mil fãs participaram de um assalto na Casa de La Moneda como parte da experiência do estande da plataforma.

O filme de ação Esquadrão 6 traz à CCXP 2019 Ryan Reynolds e outros nomes do elenco, ainda não anunciados. O diretor Michael Bay (Bad Boys, The Rock e Transformers) também estará no painel.

Veja aqui o vídeo do anúncio da Netflix na CCXP 2019:

Como de costume, um estande da Netflix terá ativações de algumas das principais séries de 2019, também ainda a serem anunciadas.

A CCXP volta a acontecer neste ano na São Paulo Expo, entre 5 e 8 de dezembro. Os ingressos já estão à venda no terceiro lote, sendo que o sábado, 7 de dezembro, já está esgotado. Algumas opções de entradas também não estão mais disponíveis. Mais informações podem ser consultadas diretamente no site do evento.

Comic Con Experience São Paulo - CCXP 2019

Datas: de 5 a 8 de dezembro de 2019

Local: São Paulo Expo (Rodovia dos Imigrantes, km 1,5, Água Funda, São Paulo - SP)

Ingressos:

3º lote – de 1º de agosto até 4 de dezembro

Quinta-feira: R$ 240,00 (inteira), R$ 120,00 (meia) e R$ 140,00 (ingresso social).

Sexta-feira: R$ 300,00 (inteira), R$ 150,00 (meia) e R$ 170,00 (ingresso social).

Sábado: (ESGOTADO)

Domingo: R$ 440,00 (inteira), R$ 220,00 (meia) e R$ 240,00 (ingresso social).

Passe para os 4 dias: (ESGOTADO)

Pacote Epic: R$ 1.500,00

Pacote Full: (ESGOTADO)

Unlock (evento voltado para profissionais do mercado de entretenimento): R$ 2.000,00