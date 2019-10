Confirmada, nova série do universo 'Game of Thrones' aborda origens da Casa Targaryen

O que aconteceu três séculos antes do início da bem-sucedida série Game of Thrones? A HBO responderá com um prequela anunciada na terça-feira, 29, durante o lançamento da plataforma de streaming do canal de assinatura. A nova série, intitulada House of the Dragon (Casa dos Dragões, em tradução livre), é baseada no livro Fogo e Sangue, de George R.R. Martin, e acontece 300 anos antes da luta pelo Trono de Ferro que cativou todo o mundo.

"O universo de Game of Thrones é muito rico em histórias", afirmou Casey Bloys, presidente da programação do canal, em um evento de lançamento de sua plataforma de streaming, HBO Max, em Los Angeles. "Estamos muito encorajados a explorar as origens da casa Targaryen e os primeiros dias de Westeros, juntamente com Miguel, Ryan e George." A nova série será produzida por Martin, Ryan Condal e Miguel Sapochnik, que dirigiu episódios de GOT, incluindo o vencedor do Emmy Battle of the Bastards".

Game of Thrones teve oito temporadas e se tornou uma série cult, com 59 prêmios Emmy, apesar da decepção sentida por muitos fãs com o final. O anúncio do lançamento da prequela ocorreu horas depois da imprensa especializada relatar o cancelamento de outro projeto sobre o universo GOT, uma história que se passaria mil anos antes da original e estrelaria Naomi Watts.