Cartoon Network lança Cartoonito, produto voltado para crianças em fase pré-escolar

O Cartoon Network lança, a partir desta quinta-feira, 1º, o Cartoonito, sua primeira marca global e multiplataforma voltada especificamente para o público em fase pré-escolar. O lançamento é baseado em uma filosofia educacional própria chamada Humancentric Learning, que valoriza a criança promovendo a criatividade, compaixão e inclusão.

O Cartoonito já nasce grande, com um canal 24 horas, página oficial no YouTube, site, redes sociais e conteúdo disponibilizado na HBO Max. “É uma grande oportunidade e também uma grande responsabilidade, nós sabemos que o público dessa idade está em uma fase especial de desenvolvimento de sua vida, então eles precisam de cuidados especiais”, diz Pablo Zuccarino, vice-presidente sênior e gerente geral da WarnerMedia Kids & Family América Latina, em entrevista por vídeo ao Estadão.

O filho mais novo da WarnerMedia Kids & Family chega aos telespectadores mirins trazendo os mesmos valores do Cartoon Network, o que pode tranquilizar os pais que já são familiarizados com o canal, que está há 28 anos operando no Brasil. “Pela primeira vez vamos encarar os pais que cresceram com o CN, essa geração entende perfeitamente nossos valores, o que somos, a qualidade do que estamos oferecendo”, reflete Zuccarino. “O mundo tem mudado para dar aos valores significados mais elevados de diversidade, ser você mesmo, expressar-se do jeito que você é, que já são valores que estão no CN e que agora estamos trazendo para a fase pré-escolar. Nós queremos que as crianças sejam as melhores versões delas mesmas”, continua.

O Cartoonito pretende ser um espaço para os pequenos serem como eles são, onde possam ampliar seu potencial e desenvolver valores emocionais necessários para interagir com os outros e com o mundo, com compaixão e empatia. O canal usa uma filosofia educacional própria desenvolvida em parceria com a psicóloga educacional Laura Brown, especialista que já assessorou produção de conteúdo e mídia infantil, além de uma equipe de experts. Todo o conteúdo estará alinhado a esta filosofia e seus quatro pilares: criatividade, curiosidade, coragem e empatia. Para Zuccarino, essa é uma das principais preocupações do novo canal.

“Não é apenas uma oportunidade, mas uma grande responsabilidade. Crianças nessa idade estão aprendendo, se conectando com o mundo pela primeira vez e muito do que acontece nesses primeiros anos é uma definição muito importante para o resto de suas vidas”, afirma. Os programas trarão um ícone indicando quais valores da filosofia estarão presentes nos conteúdos. No site do canal terão informações adicionais e atividades para crianças e adultos jogarem e reforçarem o aprendizado.

Além do conteúdo próprio da WarnerMedia, o Cartoonito vai contar com parcerias nos países em que estiverem atuando. No Brasil, um dos parceiros será o Mundo Bita, projeto criado pelo músico e designer Chaps Melo. A ideia da companhia é ampliar sua oferta com quase 50 novos títulos originais nos primeiros anos da marca.

O canal também vai oferecer novas séries da Warner Bros. Animation que recriam franquias da marca em versões pré-escolares como Batwheels, com foco no Batman, Bugs Bunny Builders, que traz resolução de problemas e trabalho em equipe com o humor característo de Looney Toones, além de Tom and Jerry Time, um novo programa com um componente educativo da popular dupla de gato e rato.

Produções exclusivas como Little Ellen; Lucas, the Spider e Mush Mush e os Mushamigos também terão espaço no canal, bem como títulos já conhecidos dessa faixa etária como Thomas and Friends; Pocoyo e Masha e o Urso, entre outros. “Nós vamos trabalhar muito para estar certos de que estamos entregando a experiência e o conteúdo corretos para estes novos fãs”, finaliza o executivo.