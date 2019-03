Carnaval 2019 sozinho? Oito séries para maratonar e fugir da folia

Bloquinho para quem é de bloquinho, sofá para quem é de sofá. O feriadão prolongado de Carnaval pode ser ideal para todo mundo fazer o que mais gosta - inclusive para colocar as séries em dia e fugir dos foliões.

Pensando nisso, o Estado separou oito séries da Netflix para a sua maratona. Todas elas têm apenas uma temporada e só contam com até dez episódios. Dá tempo de ‘matar’ nos quatro dias, hein?

1. The Umbrella Academy (2019)

Depois de retirar de seu catálogo algumas das produções em parceria com a Marvel, a Netflix lança esta nova série de super-heróis, baseada nos quadrinhos de Gerard Way e Gabriel Bá. A recente estreia traz os irmãos Hargreeves, que, com seus superpoderes, tentam salvar o mundo de um apocalipse iminente, para além de desvendarem os mistérios da morte do patriarca da família.

Duração: 10 episódios de até uma hora. Criação: Steve Blackman Elenco: Ellen Page, Tom Hopper, David Castañeda

2. A Boneca Russa (2019)

Com menos de um mês no ar e já aclamada pela crítica, a série A Boneca Russa (ou The Russian Doll) parece ser clichê ao trazer um looping temporal - Nadia, protagonista de Natasha Lyonne, vive repetidas vezes a noite de sua morte. Com uma dose de bom humor, há espaço para discussões complexas, como destino e controle sobre nossas vidas.

Duração: 8 episódios de até meia hora. Elenco: Natasha Lyonne, Charlie Barnett, Yul Vazquez Criação: Leslye Headland, Natasha Lyonne, Amy Poehler

3. You (Você) (2018)

Penn Badgley interpreta Joe Goldberg, um stalker obcecado que não mede esforços (e abusos) para conquistar a aspirante a escritora Guinevere Beck, papel de Elizabeth Lail. A história, baseada no livro homônimo de Caroline Kepnes, não parece incomum, mas se transforma em uma trama tensa e viciante, que discute os limites - e a falta deles - em relações abusivas.

Duração: 10 episódios de até uma hora. Elenco: Penn Badgley, Elizabeth Lail, Shay Mitchell Criação: Greg Berlanti, Sera Gamble

4. Safe (2018)

Quem é fã de suspenses de investigação vai ficar vidrado. A série traz a história de uma adolescente desaparecida após uma festa. Seu pai, Tom Delaney, interpretado por Michael C. Hall, passa a procurá-la desesperadamente, sem nem esperar a ação da polícia, e descobre que pessoas bem próximas podem estar envolvidas no desaparecimento da filha.

Duração: 8 episódios de até uma hora. Elenco: Michael C. Hall, Amanda Abbington, Marc Warren Criação: Harlan Coben

5. Godless (2017)

Se o tema de faroeste parece comum, a abordagem é inovadora: na série, os homens, que sempre são os protagonistas de tramas ambientadas no século XIX, ganham papéis secundários. A pequena cidade de La Belle, no Novo México, é habitada apenas por mulheres, que defendem o vilarejo das investidas do criminoso Frank Griffin, interpretado por Jeff Daniels. Uma produção eletrizante que dá destaque às mulheres, subestimadas no gênero faroeste.

Duração: 7 episódios de até uma hora e meia. Elenco: Jeff Daniels, Michelle Dockery, Jack O'Connell Criação: Scott Frank

6. Mindhunter (2017)

Dois agentes do FBI tentam traçar o perfil comportamental de serial killers. Para isso, precisam ganhar a confiança dos criminosos, adentrando em relações íntimas e perturbadoras, exploradas pela trama. Sem cenas de sangue ou violência, Mindhunter explora o que se passa na mente de quem comete assassinatos, estupros e esquartejamentos.

Duração: 10 episódios de até uma hora. Elenco: Jonathan Groff, Holt McCallany, Anna Torvn Criação: Joe Penhall

7. Anne (2017)

A série conta a história da órfã Anne Shirley, adotada por engano por um casal de irmãos que, na verdade, desejava um homem para colaborar nas tarefas da fazenda. Tentando buscar sua identidade em uma família que a rejeitou, ao menos a princípio, a protagonista sonha em ser uma mulher forte e heroína, o que não era regra no século XIX, período em que a série é ambientada. Discussões sobre afeto, bullying e feminismo dão o tom da trama.

Duração: 1 episódio de uma hora e meia e 6 episódios de 45 minutos. Elenco: Amybeth McNulty, Geraldine James, R.H. Thomson Criação: Moira Walley-Beckett

8. Alias Grace (2017)

A protagonista Grace Marks é uma imigrante irlandesa no Canadá do século XIX, condenada a prisão perpétua por assassinar o patrão e a governanta da casa na qual trabalhava como empregada doméstica, sem se lembrar ao certo do ocorrido - tampouco se é, realmente, culpada. Após 15 anos no cárcere, um médico psiquiatra tenta recuperar as memórias de Marks, de modo a desvendar os mistérios do crime. Ao longo dos episódios, sempre fica a dúvida: a protagonista é inocente ou não?