O ator Bruno Gagliasso, protagonista da novela das 21h da TV Globo O Sétimo Guardião, foi internado na manhã desta terça-feira, 26, no Hospital Vitória, na zona oeste do Rio, com uma crise renal.

De acordo com nota oficial divulgada pelo hospital, Bruno Gagliasso apresentava um quadro clínico de cálculo renal.

“O paciente passou por procedimento cirúrgico e seu estado de saúde é estável”, informou a nota.