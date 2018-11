'Breaking Bad' vai virar filme

O criador da aclamada série de televisão Breaking Bad, Vince Gilligan, prepara um filme da história, segundo a revista especializada The Hollywood Reporter. Por enquanto, não há detalhes sobre o projeto, mas a publicação informa que Gilligan será roteirista e produtor executivo do filme. Existe também a chance de que ele dirija a película.

Estrelada pelos atores Bryan Cranston e Aaron Paul, Breaking Bad, conta a história do professor de química Walter White (Cranston), que se torna traficante de drogas após descobrir um câncer. A série durou cinco temporadas e foi vencedora do Emmy e do Globo de Ouro.

Segundo o The Hollywood Reporter, ainda não se sabe se o filme será exibido nos cinemas ou na televisão, nem se será um prequel ou uma sequência da série. O envolvimento de Bryan Cranston e Aaron Paul também não está confirmado.

Atualmente, o universo de Breaking Bad permanece ativo por meio da série Better Call Saul, estrelada pelo ator Bob Odenkirk. A obra é um prequel da série original e retrata a vida do advogado Saul Goodman antes do envolvimento com Walter White.