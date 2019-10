'Breaking Bad': relembre personagens importantes para assistir ao filme 'El Camino'

Brian Tallerico, The New York Times

Seis anos atrás, o grande sucesso da AMC, Breaking Bad, chegou a um final sangrento e satisfatório, encerrando a história de Walter White (Bryan Cranston), professor de ciências do ensino médio que se tornou o chefão das drogas em Albuquerque. A AMC rapidamente apostou em uma prequela, Better Call Saul, dando aos fãs mais tempo com personagens como Saul Goodman, Mike Ehrmantraut e Gus Fring. Mas, dada essa mudança de foco – e toda a carnificina da temporada final de Breaking Bad – era razoável pensar que o final da série era a última palavra da história.

Então, no final de 2018, o criador da série, Vince Gilligan, secretamente reuniu seus colaboradores no Novo México e dirigiu seu próprio roteiro de El Camino: A Breaking Bad Film, que chega à Netflix nesta sexta-feira, 11. O longa apresenta um monte de novos personagens e traz de volta alguns conhecidos: o mais importante é Jesse Pinkman (Aaron Paul), que vimos pela última vez parecendo quebrado, mas vivo, acelerando pelo deserto em… um El Camino.

Mas e o resto? Lembra-se do Skinny Pete? E o pobre Flynn? Já faz um tempo, então aqui está uma atualização de onde deixamos os personagens que ainda podem ter alguma influência na sequência:

Jesse Pinkman

Na 5ª temporada, o braço direito de Walter, Jesse, passou pelo espremedor. Primeiro, ele percebeu o quanto Walter o havia traído. Então ele foi feito um escravo literal dos supremacistas brancos que lidam com metanfetamina. Não sabemos muito sobre o que aconteceu com Jesse após o tiroteio no deserto que matou o agente da DEA (e o cunhado de Walt) Hank Schrader (Dean Norris). Mas quando Walter veio para salvá-lo, sua existência parecia torturada: presa no laboratório de metanfetamina, cozinhando para monstros, raramente vendo a luz do dia.

Walter o salvou, contando com sua habitual mistura de ousadia e engenhosidade (e a ajuda de uma metralhadora com controle remoto). Jesse correu para a noite, histérico e gritando. O filme parece retomar imediatamente depois, então lembre-se do trauma causado pelo cativeiro em Jesse. Certamente desempenhará um papel.

Badger e Skinny Pete

O primeiro trailer de El Camino ofereceu um vislumbre do colaborador regular de Jesse Pinkman, Skinny Pete (Charles Baker). Ele aparece novamente no trailer oficial, ao lado de seu parceiro habitual, Badger (Matthew Lee Jones). Eles foram duas das últimas pessoas a fazer negócios com Walt. No final da série, eles foram pagos por Walter para se passar por assassinos fora da casa dos ex-parceiros de negócios de Walter, os Schwartzes (Jessica Hecht e Adam Godley), um ardil para garantir que o casal fizesse o que lhes foi dito. Pete e Badger também revelaram a Walter que a metanfetamina azul ainda estava em cena. Jesse se voltou para eles em tempos de necessidade antes.

Saul Goodman

A última vez que vimos Saul (Bob Odenkirk), ele estava indo para uma nova vida – que Better Call Saul confirmou desde então –que envolvia uma ilustre carreira como funcionário da Cinnabon. Ele poderia ressurgir em algum lugar na linha do tempo entre sua última aparição em Breaking Bad e aqueles sinistros Better Caul Saul que aconteceram depois? Certamente. E uma aparição de Odenkirk poderia realmente unir os três projetos relacionados a Breaking Bad.

Andrea e Brock Cantillo

Há uma foto de uma ex-namorada de Jesse, Andrea, e seu filho, Brock (Ian Posada e Emily Rios), no trailer de El Camino, lembrando aos espectadores a importância que eles tinham para Jesse – e para a trama: o fim de Breaking Bad teria sido muito diferente se não fosse a percepção de Jesse de que Walter havia envenenado Brock. No penúltimo episódio, Jesse assistiu Todd (Jesse Plemons) assassinar Andrea na varanda; talvez Jesse tente ser pai de um Brock órfão em El Camino.

E embora a maioria dos nazistas esteja morta e Jesse já tenha estrangulado Todd até a morte no final, é lógico que alguns dos associados mais distantes de Todd provavelmente ainda estejam vivos. Jesse estará buscando mais vingança?

Old Joe

O proprietário do Rocker Salvage (Larry Hankin) fez parte dos planos de Jesse na quinta temporada. Ele forneceu o imã gigante usado para limpar o laptop de Gus Fring sob custódia da polícia. E ele ajudou Jesse e Walt a construir sua operação móvel de laboratório de metanfetamina. Ele foi visto no trailer de El Camino.

Skyler White e Walter White Jr.

Skyler e Walter Jr., também conhecido como Flynn (Anna Gunn e R.J. Mitte), novamente se mudaram com o bebê Holly para fora da casa da família em que grande parte de Breaking Bad aconteceu. Mas Walter ainda os encontrou no final. Em uma ligação telefônica do episódio anterior, Walt Jr. pediu irritado ao pai que se apressasse e morresse, então é melhor que ele não estivesse em casa.

Quase imperturbável com a aparência de Walter, Skyler ouviu o que Walt tinha a dizer, conseguiu um fechamento, descobriu onde o corpo de Hank estava enterrado e depois permitiu que ele dissesse um adeus final à filha. Depois de sair, Walter observou de longe o filho voltar para casa da escola sem saber que seu pai o estava vendo pela última vez.

Walter White

Gilligan confirmou: Sim, Walter está morto. Mas a maneira como Gilligan brincou com o tempo em ambos os seus shows significa que provavelmente podemos esperar um flashback ou dois em El Camino. Esses poderiam abrir a porta para muitos personagens que estavam mortos quando a série terminou, incluindo o ex-jogador de speedball de Jesse Jane (Krysten Ritter); Gus (Giancarlo Esposito); A mão direita de Gus, Mike (Jonathan Banks); e até o Hank.

A grande questão, no entanto, é se Walter estará entre aqueles rostos familiares. Seria realmente Breaking Bad se ele não estivesse?