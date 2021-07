Bob Odenkirk, de 'Better Call Saul', se recupera de 'pequeno ataque cardíaco'

LOS ANGELES - O ator Bob Odenkirk, mais conhecido como o advogado criminal sarcástico e moralmente duvidoso da série Better Call Saul, disse nesta sexta-feira que está se recuperando de um leve ataque cardíaco após desmaiar durante uma gravação do programa nesta semana.

Odenkirk, de 58 anos, sofreu o problema no Estado norte-americano do Novo México na terça-feira, durante a produção da sexta e última temporada da série tragicômica do canal pago AMC, e foi levado a um hospital em Albuquerque para tratamento.

Representantes do artistas emitiram uma nota no dia seguinte dizendo que ele estava em condição estável "após passar um por incidente relacionado ao coração".

Em um par de posts no Twitter nesta sexta-feira, Odenkirk foi um pouco mais específico, dizendo: "Eu tive um pequeno ataque cardíaco. Mas eu vou ficar bem, graças à Rosa Estrada e aos médicos que souberam como resolver a obstrução sem cirurgia". A referência a Rosa Estrada não foi explicada.

O ator também agradeceu à rede AMC e aos produtores da Sony Pictures Television pelo apoio, e a familiares e amigos pelo "derramamento de amor", acrescentando: "Eu vou precisar de um tempo para me recuperar, mas vou voltar em breve".

O ator David Cross, amigo de longa data e com quem co-estrelava um programa de comédia na HBO, tuitou mais cedo que havia conversado com Odenkirk pelo telefone e afirmou que ele "estava ótimo" e "Fazendo piadas e brincando".