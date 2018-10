BBC e Netflix se unem na produção do terror 'Drácula'

Baseada no clássico livro Drácula, de Bram Stoker, série sobre o mais famoso vampiro da ficção será produzida em parceria entre a emissora britânica BBC e a plataforma de streaming Netflix. De acordo com o site da revista de cultura e entretenimento Variety, três episódios iniciais de 90 minutos já foram encomendados pela BBC. Ainda não há data prevista para o lançamento. Mark Gatiss e Steven Moffat, dupla que esteve por trás da produção da consagrada série Sherlock, serão os responsáveis por Drácula.

A adaptação também se passará na Transilvânia de 1897, mesmo ano de lançamento do título de Stoker. No roteiro, o Conde Drácula arquiteta planos contra Londres, capital do Reino Unido, na era vitoriana. “Sempre houve histórias sobre grandes males. O que é especial sobre Drácula é que Bram Stoker deu ao mal seu próprio herói”, disseram Moffat e Gatiss ao site Variety.

Desde 1921, diversas produções trouxeram o vampiro de Transilvânia como personagem principal de produções de terror. Em 2013, a NBC Universal, produtora de Downton Abbey, por exemplo, tentou adaptar a narrativa, que durou somente uma temporada.