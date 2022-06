'Bambolê' é próxima novela a ser reprisada no Viva, substituindo 'Pão Pão Beijo Beijo'

Após o fim da reprise de Pão Pão Beijo Beijo no Viva, a próxima trama a ser reapresentada no canal pago será Bambolê, que tem previsão de estreia a partir de novembro, de acordo com informações do jornal O Globo desta sexta-feira, 24.

Originalmente exibida na faixa das 18h, a trama escrita por Daniel Más é baseada no romance Chamas e Cinzas, de Carolina Nabuco. O roteiro teve colaboração de Ana Maria Moretzsohn e a direção ficou a cargo de Wolf Maia. A história se passa na década de 1950 e mostra a relação do viúvo Álvaro Galhardo, interpretado por Claudio Marzo, com a desquitada Marta Junqueira, vivida por Susana Vieira.

Álvaro é um pai moderno e liberal, que cria três filhas: Ana (Myrian Rios), Yolanda (Thaís de Campos) e Cristina (Carla Marins). Além disso é um homem romântico e idealista. Do outro lado está Marta (literalmente, já que ela mora em um prédio em frente à casa de Galhardo). A vendedora tem dois filhos, Murilo (Maurício Mattar), fruto de seu primeiro casamento, e Tavinho (Felipe Fonseca), de sua segunda relação com Antenor (Herval Rossano).

No meio disso tudo está Fausta, vivida por Joana Fomm. A cunhada de Álvaro discorda da maneira que ele encara a vida e como cria suas filhas, enquanto sonha com bons casamentos para as meninas. A relação conturbada entre ela e o cunhado se agrava quando Álvaro começa a se relacionar com Marta, que começa a novela ainda vivendo com Antenor, com quem tem uma relação desgastada.

A história de Bambolê se passa durante o governo de Juscelino Kubitschek, em meio à construção de Brasília. Também mostra a efervescência de movimentos culturais, como a Bossa Nova, principalmente na trama de Mara (Carla Daniel), uma amiga das fihlas de Galhardo e uma cantora que se interessa pelo movimento musical.

A juventude do final da década de 1950 também tem espaço. Namoros e conflitos típicos são retratados a todo momento, com destaque para o casal formado por Yolanda e Murilo, um rebelde sem causa. A relação que provoca a ira de Fausta, que sonha com um homem melhor para a sobrinha e se esforça em separar o casal, junto com Alligator, o líder da 'turma de Ipanema', que também é apaixonado pela filha de Galhardo e que não mede esforços para tentar atrapalhar o namoro.